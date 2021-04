Special one končí. Tottenham prepustil trénera Mourinha

Londýn 19. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur prepustil z postu hlavného trénera Joseho Mourinha. V pondelok o tom informoval na sociálnych sieťach.



"Klub môže dnes oznámiť, že Jose Mourinho a jeho trénerský tím Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin a Giovanni Cerra boli zbavení svojich povinností," uvádza sa v krátkom stanovisku na twitteri.



Päťdesiatosemročný portugalský kormidelník prišiel na lavičku tímu v novembri 2019, keď na poste vystriedal Mauricia Pochettina. Jeho zmluva mala trvať do leta 2023. V uplynulej sezóne doviedol Tottenham na šieste miesto tabuľky, v prebiehajúcej figuruje klub po 32 zápasoch na siedmej priečke. Spurs vyhrali z uplynulých piatich ligových duelov len jeden a v marci vypadli z osemfinále Európskej ligy UEFA s Dinamom Záhreb.



Tottenham čaká v stredu domáci duel so Southamptonom v Premier League a v nedeľu nastúpi na finále Ligového pohára proti Manchestru City.



Mourinho utrpel desať prehier v jednej ligovej sezóne prvýkrát v trénerskej kariére, informoval portál BBC. Jeho zverenci stratili počas tohto ročníka 20 bodov v dueloch, v ktorých viedli. To je najviac spomedzi všetkých klubov Premier League.



Tottenham je jeden z dvanástich popredných európskych klubov, ktoré v pondelok v noci predstavili plán na vytvorenie Európskej Superligy (ESL), ktorá má konkurovať súťažiam Európskej futbalovej únie (UEFA).