Streda 15. apríl 2026
Špecialista na štvorhru Jamie Murray ukončil aktívnu kariéru

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 15. apríla (TASR) - Britský tenista a špecialista na štvorhru Jamie Murray sa vo veku 40 rokov rozhodol ukončiť aktívnu kariéru.

Starší brat Andyho Murrayho získal počas pôsobenia na kurtoch okrem iného sedem grandslamových titulov, triumfoval v Davisovom pohári a na okruhu ATP získal 34 turnajových triumfov. Vo svetovom rebríčku bol niekoľko týždňov počas sezóny 2016 svetovou deblovou jednotkou.

Moja tenisová cesta sa skončila po 36 rokoch. Som veľmi vďačný za všetky úžasné skúsenosti, ktoré mi tento skvelý šport dal. Ďakujem všetkým za neuveriteľnú podporu počas mojej kariéry,“ citovala Murrayho agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?