Špeciálne olympiády: Deklaráciu inklúzie podporil aj Karol Kučera

Bratislava 3. júla (TASR) - Nadšenie a snahu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením v tenisovom tábore, ktorý zorganizovali Špeciálne olympiády Slovensko, prišiel oceniť aj splnomocnenec vlády pre mládež a šport a bývalý úspešný reprezentant v tenise Karol Kučera so svojou kolegyňou z NR SR Máriou Šofrankovou.



Prostredníctvom celoslovenskej kampane Sme tu medzi Vami – Deklarácia Inklúzie, chcú Špeciálne olympiády Slovensko upozorniť na potrebu dodržiavania medzinárodných dohovorov a na naplnenie práv ľudí s intelektuálnym znevýhodnením v športe, pretože šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. Obaja poslanci NR SR Deklaráciu inklúzie podpísali.



"Dnes som sa stretol s mladými športovcami Špeciálnych olympiád. Sú to deti s intelektuálnym znevýhodnením. Pod vedením riaditeľky národnej športovej organizácie Evy Gažovej sa venujú 18 športom a aj napriek svojmu znevýhodneniu, viacerí z nich trénujú so zdravými športovcami, a v mnohých nezaostávajú. Okrem majstrovstiev Slovenska v 15 športoch deti s intelektuálnym znevýhodnením úspešne reprezentujú Slovensko aj v zahraničí. Budeme sa snažiť, aby títo športovci s intelektuálnym znevýhodnením neostali zabudnutí. Preto som dnes spolu s mojou kolegyňou, poslankyňou Majkou Šofranko podpísal Deklaráciu inklúzie a spoločným úsilím a konkrétnymi úpravami chceme pomôcť športovcom s intelektuálnym znevýhodnením zvýrazniť ich postavenie v našej spoločnosti," napísal Karol Kučera na svojom facebookovom profile a na podporu deklarácie vyzval aj verejnosť.