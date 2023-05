Špeciálne olympiády: Šamorín hostí ME v triatlone

Bratislava 18. mája (TASR) - Vyše 30 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z 11 krajín sveta sa v sobotu zúčastní na otvorených majstrovstvách Európy Špeciálnych olympiád v triatlone, ktoré privíta x-bionic sphere v Šamoríne. V rámci súťaže Sprint – Challenge Family Triatlon ich čaká 750 m plávania v kanáli Dunaja, 20 km na bicykli a beh na 5 km. Najúspešnejší sa dočkajú špeciálnych ocenení - unikátnych medailí vyrobených z udržateľných a kompostovateľných materiálov.



Už minulý rok športovci Špeciálnych olympiád Slovensko ukázali, že dokážu zvládnuť náročné preteky po boku zdravých súperov. Peter Išpold vyhral svoju kategóriu E muži, Denis Knapčok obsadil tretie miesto v kategórii D muži. "Veríme, že sa im bude aj tento rok na majstrovstvách dariť, obaja poctivo trénovali. Konkurencia však bude silná, o to viac sa tešíme na napínavé súboje. Na triatlone sa asi najčastejšie dostávajú športovci k prekonávaniu vlastných limitov," uviedla v tlačovej správe Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko a riaditeľka súťaže.



Na tých športovcov, ktorí sa na ME postavia na stupienky víťazov, čakajú unikátne ceny. "Snažíme sa byť vždy výnimoční a chceme kráčať s dobou. Sme radi, že najlepších triatlonistov odmeníme v sobotu nádhernými, ale najmä ekologickými udržateľnými medailami. Sú vyrobené z BIOplasu, je to kompostovateľný a biodegradovateľný plast z obnoviteľných prírodných zdrojov – napríklad z rastlinného škrobu, kukurice alebo zemiakov," doplnila Gogolová.