Špeciálne olympiády Slovensko získali medzinárodné uznanie za rozvoj inkluzívneho športu.
Autor OTS
Bratislava 30. marca (OTS) - Národná riaditeľka športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko Eva Gažová získala prestížne medzinárodné ocenenie Women Changing the World Awards 2025. V česko-slovenskej edícii uspela v kategórii Diversity & Inclusion Award a obsadila prvé miesto za dlhoročnú prácu v oblasti podpory ľudí s intelektuálnym znevýhodnením a rozvoja inkluzívneho športu.
Prestížne medzinárodné ocenenie Women Changing the World Awards patrí ženám, ktoré svojou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene spoločnosti. Za projektom stojí svetovo uznávaná filantropka Dr. Tererai Trent, rodáčka zo Zimbabwe, ktorá sa napriek chudobe a diskriminácii dokázala vypracovať až na doktorát v Spojených štátoch a dnes patrí medzi najinšpiratívnejšie osobnosti globálnej filantropie. Patrónkou ocenenia je Sarah Ferguson, vojvodkyňa z Yorku, známa podporou charitatívnych projektov zameraných na ženy, deti a sociálne znevýhodnené komunity.
V česko-slovenskej edícii za rok 2025 získala ocenenie práve Eva Gažová za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja inkluzívneho športu a podpory ľudí s intelektuálnym znevýhodnením na Slovensku aj v medzinárodnom prostredí.
Šport ako cesta k začleneniuŠportová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko je súčasťou globálneho hnutia Special Olympics, ktoré vzniklo v roku 1968 z iniciatívy Eunice Kennedy Shriver. Hnutie dnes združuje milióny športovcov s intelektuálnym znevýhodnením vo viac ako 200 krajinách sveta. Na Slovensku organizácia pôsobí od roku 1993 a prostredníctvom športu pomáha deťom, mládeži aj dospelým s intelektuálnym znevýhodnením zapájať sa do spoločenského života.
Pod vedením Evy Gažovej sa Špeciálne olympiády Slovensko postupne vyprofilovali na stabilnú národnú športovú organizáciu, ktorá pripravuje tréningové programy, národné súťaže, majstrovstvá Slovenska, medzinárodné podujatia aj reprezentáciu Slovenska na svetových podujatiach.
„Inklúzia nie je fráza v brožúrkach. Je to každodenná práca a presvedčenie, že spoločnosť môže byť lepšia, ak sa rozhodneme do nej zahrnúť každého. Podstatu inklúzie sme si symbolicky zobrali z definície feminizmu – je to boj za spoločenskú, politickú a ekonomickú rovnosť,“ hovorí Eva Gažová
Slovenskí športovci medzi najlepšímiVýsledky slovenskej výpravy potvrdzujú rastúcu úroveň inkluzívneho športu na Slovensku. Na Svetových zimných hrách Special Olympics 2025 v Turíne získali slovenskí športovci 34 medailí, čo predstavuje jeden z najväčších úspechov v histórii slovenskej účasti na tomto podujatí.
Za výsledkami však stojí práca celého tímu organizácie, nielen Evy Gažovej, ale tiež prezidentky Dominiky Nestarcovej, športovej riaditeľky Martiny Gogolovej, riaditeľky pre medzinárodné vzťahy Veroniky Sedláčkovej, trénerov, dobrovoľníkov aj rodín športovcov. Ich cieľom je vytvárať podmienky, aby športovci s intelektuálnym znevýhodnením mohli rozvíjať svoj talent a reprezentovať Slovensko na domácich aj medzinárodných podujatiach.
Foto: Vedenie Špeciálnych olympiád Slovensko: (zľava) Veronika Sedláčková, Eva Gažová, Dominika Nestarcová a Martina Gogolová
Práca, ktorá presahuje hranice SlovenskaEva Gažová sa zároveň aktívne venuje aj vzdelávaniu verejnosti, budúcich pedagógov či odborníkov na školách. Vo svojich prednáškach sa venuje témam ochrany ľudí s intelektuálnym znevýhodnením, prevencie zneužívania, ale aj podpory sebahodnoty, zdravia a sociálnych zručností. Upozorňuje, že práve izolácia a nedostatok informácií patria medzi najväčšie riziká, ktorým títo ľudia čelia.
Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pomáha rozvíjať inkluzívny šport tiež na medzinárodnej úrovni - pôsobí ako predsedníčka Leadership Council regiónu Europe-Eurasia, členka International Advisory Committee a členka Predsedníctva Special Olympics International.
Ocenenie Women Changing the World Awards tak predstavuje nielen osobné uznanie jej práce, ale aj medzinárodné ocenenie úsilia slovenského inkluzívneho športu. Vyvrcholením súťaže bude globálne podujatie, ktoré sa uskutoční 24. apríla 2026 v Paríži, kde sa stretnú víťazky z viacerých krajín sveta.
Foto: Slovensko zvíťazilo na historicky prvých majstrovstvách sveta Špeciálnych olympiád v unifikovanom volejbale