Špeciálne olympiády: V Bratislave sa uskutoční diskusia o inklúzii

Bratislava 16. júna (TASR) - Na budúci týždeň v utorok 23. júna sa v Bratislave uskutoční panelová diskusia o právach intelektuálne znevýhodnených športovcov. Snahou celoslovenskej kampane "Sme tu medzi Vami" je upozorniť na potrebu dodržiavania medzinárodných dohovorov a na naplnenie ich práv v športe.



Na diskusii pod hlavičkou Špeciálnych olympiád Slovensko sa zúčastní viacero popredných znevýhodnených reprezentantov: Vanda Kračunová, Gizela Billíková, Peter Išpold, Filip Graňo a Michal Štubňa, odborníčka na Downov syndróm profesorka Mária Šustrová či ďalší rodičia slovenských reprezentantov. "Slovo Inklúzia je vysvetliteľné mnohými spôsobmi. Niekto vníma inklúziu ako len zaradenie, priradenie, pre mnohých je to len slovo na papieri. Pre Špeciálne olympiády Slovensko to znamená akceptovať a dať šancu. Upozorňujú na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Už nechcú byť ticho a dlhšie už nemôžu čakať, pretože na ich práva sa stále zabúda," uvádza sa v tlačovej správe.