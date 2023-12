Špeciálny zápas pre Bedarda, Ovečkin natiahol sériu bez gólu

New York 18. decembra (TASR) - Hviezdou nočných zápasov v zámorskej NHL bol útočník Adam Henrique z Anaheimu. Na ľade New Jersey (5:1) zaznamenal prvý hetrik v kariére. Bola to pre neho špecifická situácia, keďže predtým odohral v drese "diablov" sedem sezón.



Tridsaťtriročného Kanaďana vymenili do Anaheimu v roku 2017. "Je to skvelé streliť hetrik práve v tejto hale. Myslím si, že chalani odviedli dobrú prácu a ukázali veľa obetavosti. Je to veľké víťazstvo," povedal Henrique pre oficiálnu webovú stránku ligy.



Washington zvíťazil na ľade Caroliny 2:1 po nájazdoch, útočník Alexander Ovečkin vyslal na bránku štyri strely. Gól nedal už v 13 zápasoch za sebou, čo je jeho najdlhšia negatívna séria v kariére. Útočník Capitals T.J. Oshie nedohral zápas pre zranenie v dolnej časti tela. Nepríjemnosť zažil aj kapitán domácich Jordan Staal, ktorého v druhej tretine porezala na tvári korčuľa slovenského obrancu Martina Fehérváryho, ale v tretej tretine sa vrátil do hry. Útočník Washingtonu Dylan Strome si pripísal asistenciu, svoju bodovú sériu natiahol na štyri zápasy (2+3).



Nathan MacKinnon si v zápase Colorada so San Jose (6:2) pripísal štyri body a na konte ich má 806. V klubovej tabuľke prekonal Milana Hejduka (805) a poskočil na 4. miesto. Obranca Avalanche Devon Toews si pripísal asistenciu a získal svoj jubilejný 200. bod v NHL (44 gólov, 156 asistencií). Brankár Alexander Georgiev zaznamenal svoje 40. víťazstvo v roku 2023, čo je najviac spomedzi všetkých aktívnych brankárov. Prekonal tiež klubový rekord Patricka Roya, ten v roku 2000 získal 39 víťazstiev.



Špeciálny zápas odohral útočník Chicaga Connor Bedard. Jednotka uplynulého draftu pochádza zo Severného Vancouveru v Britskej Kolumbii. Proti tímu, ktorému fandil, keď vyrastal, odohral 23:16 minút, čo je jeho sezónne maximum. Chicago podľahlo Vancouveru 3:4. "Áno, bolo to skvelé. Ráno som sa rozprával s rodičmi. Je to dosť divoké, len o tom premýšľať. Nie je to tak dávno, čo som im dosť silno fandil. Môcť hrať v tejto lige je samozrejme jedna vec, ale hrať proti nim, to je špeciálne," vyznal sa Bedard.