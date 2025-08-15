Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spence podpísal novú dlhodobú zmluvu s Tottenhamom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spence odohral v uplynulom ročníku 35 zápasov v Premier League.

Autor TASR
Londýn 15. augusta (TASR) - Anglický futbalista Djed Spence podpísal novú dlhodobú zmluvu s Tottenhamom Hotspur. Dvadsaťpäťročný defenzívny univerzál uzavrel nový kontrakt vlani v októbri do roku 2028, vedenie Spurs ho však pred štartom novej sezóny odmenilo zmluvou na dlhšie obdobie.

Spence odohral v uplynulom ročníku 35 zápasov v Premier League. Debutoval po takmer dva a pol roku v klube, do ktorého prišiel ešte keď ho viedol Talian Antonio Conte. Spence následne absolvoval hosťovania v Rennes, Leeds United a v FC Janov. „Kohútov“ mohol opustiť v lete minulého roka, namiesto toho si vybojoval miesto v zostave vtedajšieho kouča Angeho Postecogloua. Dôveru mu vyjadril aj nový kormidelník Thomas Frank, ktorý ho zaradil do základnej zostavy v stredajšom Superpohári UEFA proti Parížu Saint-Germain.
