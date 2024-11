Spevák Ed Sheeran v lete pomohol Ipswichu k získaniu nového hráča

Londýn 21. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Ipswich Town v lete získal jednu z nových posíl aj zásluhou populárneho speváka Eda Sheerana. Potvrdil to generálny riaditeľ klubu Mark Ashton, podľa ktorého je nemenovaný hráč veľký fanúšik tohto hudobníka.



Ipswich sa vrátil do najvyššej Premier League po 22 rokoch, pričom v sezóne 2022/2023 hral ešte v tretej lige. Sheeran, ktorý je dlhoročný fanúšik klubu, v ňom v auguste získal menšinový podiel a hoci nemá žiadne rozhodujúce práva, k získaniu hráča pomohol iným spôsobom. "V lete sme sa snažili presvedčiť jedného konkrétneho hráča, aby sa k nám pridal a veľmi rýchlo sme si všimli, že je Sheeranov fanúšik. Ed si s ním dal na tréningu videočet tesne predtým, ako vystúpil na pódiu s Taylor Swift. Veríme, že to pri hráčovom rozhodnutí zohralo kľúčovú úlohu," povedal Ashton.



Šéf Ipswichu síce neprezradil hráčovo meno, ale pripustil, že strelil pár gólov. V tejto sezóne sa pritom viac než raz presadili iba dvaja hráči, a to Liam Delap so Sammiem Szmodicsom. Druhý menovaný podpísal kontrakt len deň po spoločnom vystúpení Sheerana a Swiftovej vo Wembley, pripomenula agentúra Reuters. Írsky útočník tiež zverejnil fotografiu so spevákom po prvom víťazstve Ipswichu v tomto ročníku, keď triumfoval na pôde Tottenhamu 2:1.