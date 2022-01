Spezia podľahla Hellasu Verona 1:2, Strelec hral 51 minút

Serie A - 20. kolo:



Lazio Rím - FC Empoli 3:3 (1:2)



Góly: 66. a 90.+3. Milinkovič-Savič, 14. Immobile, - 6. Bajrami (z 11 m), 8. Zurkowski, 75. Di Francesco



/D. Vavro (Lazio) sedel na lavičke náhradníkov/



Spezia Calcio - Hellas Verona 1:2 (0:0)



Góly: 85. Erlič - 59. a 70. Caprari, ČK: Agudelo (Spezia)



/D. Strelec (Spezia) hral do 51. min/



Sampdoria Janov - Cagliari Calcio 1:2 (1:0)



Góly: 18. Gabbiadini - 55. Deiola, 71. Pavoletti, ČK: 90.+1. Candreva (Janov)



/A. Obert (Cagliari) sedel na lavičke náhradníkov/



Rím 6. januára (TASR) - Futbalisti Spezie v zostave aj s Dávidom Strelcom prehrali doma s Hellasom Verona 1:2 vo štvrtkovom stretnutí 20. kola talianskej Serie A. Slovenský útočník odohral 51. minút.Lazio Rím remizovalo s Empoli 3:3, keď v zápase dokázalo zmazať dvojgólový náskok súpera. Federico di Francesco poslal nováčika v 75. minúte opäť do vedenia, no Sergej Milinkovič-Savič zariadil domácim aspoň bod svojím druhým gólom v stretnutí v tretej minúte nadstaveného času. Denis Vavro sedel na striedačke Lazia.Hráči Cagliari sa po jedenástich dueloch opäť dočkali pocitu víťazstva, na ihrisku Sampdorie Janov triumfovali 2:1. Naďalej sa však nachádzajú v zóne zostupu. Na lavičke klubu zo Sardínie sedel aj slovenský obranca Adam Obert.Štyri stretnutia zrušili miestne orgány. Pre karanténne opatrenia sa v stanovenom termíne neodohrali zápasy FC Bologna - Inter Miláno, Atalanta Bergamo - FC Turín, US Salernitana - FC Benátky a ACF Fiorentina - Udinese Calcio.