Spezia uvoľnila Strelca na hosťovanie do druholigovej Regginy

Rím 31. januára (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec odchádza na hosťovanie do Regginy Calcio. Informoval o tom oficiálny web talianskeho druholigistu.



Dvadsaťjedenročný útočník nedostával v jeho kmeňovom klube Spezii Calcio veľa šancí. Za účastníka Serie A nastúpil v tejto sezóne iba v siedmich ligových zápasoch ako striedajúci hráč a gólovo sa nepresadil.



Po 22. kole figuruje Reggina na treťom mieste tabuľky Serie B so ziskom 39 bodov a v druhej polovici sezóny bude bojovať o postup do najvyššej súťaže.