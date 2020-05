Špičkoví českí tenisti si v máji vyplnia pauzu turnajom v Prahe

Praha 10. mája (TASR) - Viaceré české tenisové hviezdy si pauzu spôsobenú pandémiou koronavírusu vyplnia turnajom v Prahe. Na podujatí O pohár prezidenta Českého tenisového zväzu prisľúbili účasť svetová trojka Karolína Plíšková, jej sestra Kristýna, Petra Kvitová i celý český daviscupový tím na čele s Jiřím Veselým.



"Teší ma, že hlad tenistov po ostrých zápasoch je veľký, a tak sa v areáli Sparty Praha predstaví prakticky kompletná daviscupová a fedcupová reprezentácia," citoval portál idnes.cz slová prezidenta tamojšieho tenisového zväzu Iva Kaderku z tlačovej správy. Hrať sa bude pred prázdnymi tribúnami od 25. do 28. mája, chýbať by nemali ani Barbora Strýcová, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Medzi mužmi potvrdilo štart kompletné družstvo z úspešnej daviscupovej kvalifikácie na Slovensku - okrem Veselého aj Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva a Jonáš Forejtek.



Pre tenistov bude turnaj možnosťou rozohrať sa po približne dvojmesačnej hernej pauze. Vedenie ATP a WTA zastavilo všetky podujatie na oboch okruhoch predbežne do 13. júla.