Spinazzola podstúpi vo Fínsku operáciu roztrhnutej achilovky

Rím 4. júla (TASR) - Taliansky futbalový obranca Leonardo Spinazzola podstúpi v pondelok operáciu roztrhnutej achilovky. V nedeľu odletel z rímskeho letiska Ciampino do Fínska, kde sa podrobí zákroku, ktorý vykoná špecialista na tento druh zranení Sakari Orava. Informoval o tom portál Calciomercato.com.



Spinazzola si v piatkovom štvrťfinálovom zápase EURO 2020 proti Belgicku (2:1) vážne poranil Achillovu šľachu a na šampionáte predčasne dohral. Dvadsaťosemročný reprezentant sa zranil v 77. minúte pri šprinte za loptou, trávnik opustil v bolestiach na nosidlách. Na ľavom kraji obrannej formácie ho nahradil Emerson Palmieri. Talianske médiá odhadujú, že rehabilitácia potrvá šesť mesiacov.



"Jeho zranenie bolo pre nás tvrdou ranou. Teraz myslíme na jediné - ako ho môžeme potešiť a urobiť ho hrdým," uviedol stredopoliar Nicolo Barella. Taliani, ktorí sa snažia vybojovať prvý titul majstra Európy od roku 1968, si budú musieť v utorkovom semifinále proti Španielsku poradiť bez rýchlonohého obrancu AS Rím. "Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do finále. Budeme bojovať za Leonarda," povedal podľa agentúry AFP autor druhého gólu Talianska vo štvrťfinále Lorenzo Insigne.



Zranenie Spinazzolu nepotešilo ani nového trénera AS Rím Joseho Mourinha. "Je to hrozná strata pre Taliansko, ale uvedomte si, čo to znamená pre mňa. Nebudem ho mať k dispozícii šesť mesiacov," uviedol Mourinho pre TalkSport. "Squadra azzurra" má za zraneného obrancu kvalitnú náhradu, ale podľa Mourinha nie úplne rovnocennú: "Emerson Palmieri je dobrý hráč, s množstvom skúseností. No Spinazzola hral neuveriteľným spôsobom. Je nám ľúto, čo sa mu stalo a že bude musieť pauzovať niekoľko mesiacov. Žiaľ, aj taký býva futbal."