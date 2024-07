Spinazzola sa upísal na dva roky Neapolu

Rím 10. júla (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Leonardo Spinazzola podpísal zmluvu s SSC Neapol. Tridsaťjedenročný ľavý obranca sa upísal "Partenopei" na dva roky po vypršaní zmluvy s AS Rím.



Spinazzola sa pod Vezuvom stretne so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom. "Leonardo je hrdý na to, že je jedným z nás," napísali Neapolčania na sociálnej sieti X. Spinazzola odohral v drese Rimanov uplynulých päť sezón. Počas ročníka 2023/24 nastúpil do 24 ligových stretnutí, no nezmestil sa do záverečnej nominácie Talianska na európsky šampionát.