Špindlerov Mlyn sa po štyroch rokoch vráti do kalendára SP žien

Špindlerov Mlyn 9. mája (TASR) - Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa vráti po štyroch rokoch do českého Špindlerovho Mlyna. Krkonošské stredisko bude 3. a 4. februára hostiť preteky žien v slalome a obrovskom slalome.



"O dejiskách podujatí SP sa diskutovalo dlho a je skvelé, že sme splnili svoj cieľ z roku 2019 a vrátili sme tieto preteky k nám," uviedol viceprezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Roman Kumpošt pre české médiá.



"Bude to pred majstrovstvami sveta, takže je to pre lyžiarky možnosť na vyladenie formy. Veríme, že sa tu zíde svetová špička," dodal prezident Zväzu lyžiarov Českej republiky (SLČR) Lukáš Heřmanský.



Pri predchádzajúcom podujatí v Špindlerovom Mlyne spolu zviedli súboj Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová. Prvá menovaná triumfovala v obrovskom slalome, jej súperka v slalome. V minulosti sa tu konali preteky v týchto dvoch disciplínach aj v rokoch 2005, 2008 a 2011.