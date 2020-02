Špirko sa po odchode zo Zvolena dohodol s Duklou Trenčín

Trenčín 9. februára (TASR) - Hokejový útočník Rastislav Špirko bude v kariére pokračovať v Dukle Trenčín. S klubom sa dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny, informoval tipsportligista na svojom facebookovom konte. Špirko iba v piatok skončil predčasne v HKM Zvolen.



"Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Rasťom. Je to veľmi kvalitný a skúsený hráč, ktorý určite zapadne do našej koncepcie. Veríme, že bude veľmi produktívny a vylepší našu ofenzívu," vyjadril sa k angažovaniu Špirka športový riaditeľ Branko Radivojevič na facebookovej stránke Dukly.



Špirko prišiel do Zvolena v decembri 2017 po pôsobení v Nových Zámkoch. Odohral celkovo 131 zápasov, v ktorých nazbieral 112 kanadských bodov za 51 gólov a 61 asistencií. V sezóne 2019/2020 získal za 15 gólov a 12 asistencií 27 kanadských bodov a v čase odchodu zo Zvolena bol 4. v poradí tímovej produktivity.