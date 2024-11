Spišaci so 4. prehrou v rade, podľahli posledným N. Zámkom 5:8

Tipos extraliga – 19. kolo:



HK Spišská Nová Ves – HC Nové Zámky 5:8 (2:2, 1:3, 2:3)



Góly: 19. Vandas (MacKinnon), 19. Barcík (Ford, Majdan), 37. Ford (Kestner, Rapáč), 50. Rapáč (Valach, Ford), 55. Majdan (Rapáč, Žiak) – 9. Ligas (Hawryluk, Roman), 17. Hawryluk (Ritchie, Rapuzzi), 21. Thomas (Rapuzzi, Urbánek), 29. Ondrušek (Jendek), 40. Rapuzzi (Thomas, Hawryluk), 45. Rapuzzi (Thomas), 48. Rapuzzi (Okoličány, Roman), 56. Slovák (Ritchie, Roman).Rozhodcovia: Snášel ml., Zák – Frimmel, Pribula, vylúčení: 3:10 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.







Spišská Nová Ves: Mitens (48. Valluš) – Ališauskas, Barcík, MacKinnon, Groch, Valach, Žiak, Vaverčák – Rapáč, Ford, Majdan – Števuliak, Hannoun, Danielčák – Harper, Myklucha, Kestner – Vandas, Drábek, Džugan



Nové Zámky: Rychlík – Lalonde, Hudec, Komuls, Novajovský, Ligas, Roman – Hawryluk, Jendek, Ritchie – Urbánek, Rapuzzi, Thomas – Ondrušek, Slovák, Okoličány – Kováč, Linet, Ružek

Spišská Nová Ves 17. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zaznamenali štvrtú prehru za sebou v Tipos extralige. Líder tabuľky prehral v 19. kole doma s poslednými Novým Zámkami 5:8 a v prípade triumfu Košíc v Nitre príde o prvé miesto. Americký útočník William Rapuzzi zariadil triumf hetrikom a dvoma asistenciami. Hostia uspeli po šiestich dueloch.Hostia viedli po presných zásahoch Branislava Ligasa a Jaycea Hawryluka, ale Spišiaci vyrovnali počas 14 sekúnd zásluhou Michaela Vandasa a Samuela Barcíka. Nové Zámky sa však v druhej časti vrátili opäť do náskoku a až do konca duelu si ho udržiavali. Postupne sa presadili Christian Thomas, Richard Ondrušek a trikrát Rapuzzi. Šance domácich oživili v tretej časti Branislav Rapáč a Juraj Majdan, no skóre uzavrel Marek Slovák.