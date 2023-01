Spišiaci a Prešov si vymenili útočníkov, Salituro s Tkáčom za Džugana

Spišská Nová Ves/Prešov 6. januára (TASR) - Extraligové kluby HK GROTTO Spišská Nová Ves a HC MV Transport Prešov zrealizovali výmenu, ktorá zahŕňa troch útočníkov aj finančnú kompenzáciu. Dante Salituro a Daniel V. Tkáč zamierili do Prešova, opačný smer nabral Róbert Džugan. Kluby informovali o transfere na sociálnych sieťach.



Salituro aj Tkáč prišli do Spišskej Novej Vsi počas sezóny 2021/2022. V klube zotrvali aj pred prebiehajúcim ročníkom 2022/2023, no ich pozícia v tíme nebola ideálna. "Salituro nebol spokojný s pozíciou v mužstve a po rozhovore s trénermi nebol ochotný rotovať v zostave. Klub preto hľadal možnosti, ako túto situáciu vyriešiť. Rozhodli sme sa Danteho vymeniť za odchovanca a zároveň obľúbencov našich fanúšikov Róberta Džugana a finančnú kompenzáciu," prezradil generálny manažér Richard Rapáč, ktorý k odchodu Tkáča dodal: "Dlhodobo sa nedokázal prepracovať do troch pätiek, takže sme sa rozhodli uvoľniť ho do Prešova, kde dostane väčší priestor na ľade."