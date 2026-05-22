Piatok 22. máj 2026
Spišiaci angažovali brankára Outhousea, vytvorí dvojicu so Surákom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Spišská Nová Ves 22. mája (TASR) - Do kádra hokejistov HK Spišská Nová Ves pribudol 28-ročný kanadský brankár Griffen Outhouse. V sezóne 2026/2027 vytvorí v tíme tandem s Filipom Surákom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Surák má so Spišiakmi kontrakt na nasledujúce dve sezóny. V základnej časti uplynulého ročníka 2025/2026 nastúpil na 20 zápasov, v ktorých mal 92,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,96-inkasovaného gólu na zápas. Päťkrát si udržal čisté konto.

Dvojročný kontrakt podpísal aj Outhouse, ktorý odohral uplynulé dve sezóny vo francúzskej lige vo farbách Brianconu. Odohral v nej celkovo 88 zápasov, v ktorých si osemkrát udržal čisté konto a dosiahol vyše 92-percentnú úspešnosť zákrokov. Predtým pôsobil v zámorskej univerzitnej lige.
