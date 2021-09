Spišiaci chcú ukázať charakter, Mosnár: Veľa ukáže už úvod extraligy

Výsledky HK Spišská Nová Ves v príprave:



Spišská N. Ves - Krakov 1:2, gól Spišskej N. Vsi: Džugan

Poprad - Spišská N. Ves 3:1, gól: Ville /Tatranský pohár/

Spišská N. Ves - L. Mikuláš 3:6, góly: Giľák, Ščurko, Kuru /Tatranský pohár/

Spišská N. Ves - Prešov 5:3, góly: Beaudry, Kuru, I. Novák, Giľák, Sčurko

Cergy-Pontoise - Spišská N. Ves 1:5, góly: B. Rapáč 2, Hamráček, Ščurko, Vrábeľ, /Turnaj v Paríži/

Amiens - Spišská N. Ves 3:2, góly: Olejník, Zekucia /turnaj v Paríži/

Rouen - Spišská N. Ves 2:1, gól: Štrauch

Žilina - Spišská N. Ves 2:3, góly: Ščurko 2, Černý /Slovenský pohár/

Skalica - Spišská N. Ves 2:3, góly: Giľák, Romaňák, Černý /Slovenský pohár/

Spišská N. Ves - Zvolen 0:5 /Slovenský pohár/



káder HK Spišská Nová Ves:



Brankári: Marcel Melicherčík, Filip Surák, Július Hudaček (zatiaľ bez zmluvy)

Obrancovia: Arvin Atwal, Jérémy Beaudry (obaja Kan.), Boris Česánek, Matúš Chovan, Ľubomír Malina, Peter Ordzovenský, Dávid Romaňák, Alexander Zekucia, Matt Petgrave (Kan.) Matej Grec, Matej Petrek

Útočníci: Jakub Černý (ČR), Róbert Džugan, Matej Giľák, Lukáš Hamráček, Hannu Kuru (Fín.), Ivan Novák, Gabriel Olejník, Branislav Rapáč, Ladislav Ščurko, Andreas Štrauch, Timotej Tomala, Damian Tyczynski (Poľ.), Lukáš Vartovník, Filip Vrábeľ

Spišská Nová Ves 21. septembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves vstúpia do extraligovej sezóny 2021/2022 s cieľom ukázať správny charakter mužstva a tešiť divákov. Nováčik najvyššej súťaže sa spolieha aj na ich podporu, no tá je vzhľadom na pandemickú situáciu otázna.Vedenie klubu pred sezónou posilnilo káder, ktorý si vybojoval postup z nižšej súťaže a do tímu pribudlo aj viacero legionárov. "" prezradil tréner Miroslav Mosnár. Jeho tím má za sebou desať prípravných zápasov. "."Mosnár doviedol Spišiakov k postupu do najvyššej súťaže a dôveru vedenia dostal aj v extraligovej sezóne. V najvyššej súťaži už viedol Nové Zámky a tak vie, čo jeho zverencov čaká. "."Okrem možného príchodu stredného útočníka je v hre aj štart skúseného brankára Júliusa Hudáčeka. Vedenie klubu s ním rokuje o možnom pôsobení v úvode sezóny.V pozícii kapitána povedie Spišiakov Branislav Rapáč, ktorý bratovi Richardovi pomáha aj v manažérskej činnosti. "," poznamenal Rapáč, ktorý verí, že so spoluhráčmi budú oživením extraligy. "Spišiaci postúpili do extraligy po triumfe nad Žilinou vo finále Slovenskej hokejovej ligy. V najvyššej súťaži nenahradili žiadny tím, keďže v uplynulom ročníku sa z nej nevypadávalo. Sezóna 2021/2022 však opäť prinesie hrozbu zostupu, najslabší extraligista sa stretne s víťazom SHL. Podľa trénera Spišiakov Mosnára táto skutočnosť ovplyvnila a ovplyvní správanie klubov na prestupovom trhu a v konečnom dôsledku môže viesť k skvalitneniu súťaže. Tá má podľa Rapáča stúpajúcu úroveň. "," poznamenal Branislav Rapáč.Extraligový nováčik počíta s predpokladaným rozpočtom vo výške približne 1 milióna eur. Sú v tom zahrnuté náklady na A-mužstvo, ale aj na celkový chod klubu. "," dodal Rapáč.