Spišiaci dosiahli historický úspech, Wojnar: Spadne asi ´zimák´

Banská Bystrica 28. marca (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa po prvýkrát dostali do semifinále najvyššej súťaže na Slovensku. Zvládli rozhodujúci siedmy štvrťfinálový duel play-off Tipos extraligy na ľade Banskej Bystrice po výhre 3:2, keď víťazný gól dosiahli v piatej minúte predĺženia počas presilovej hry. Sériu hranú na štyri víťazstvá tak otočili z 2:3 na 4:3 vo svoj prospech a majú už istotu bronzovej priečky.



"Bola to parádna séria so šťastným koncom pre nás. Tešíme sa už na príchod do Spišskej Novej Vsi a najmä na semifinále. Myslím si, že spadne ´zimák´,“ vyhlásil bezprostredne po postupe do elitnej štvorky tréner Spišiakov Vlastimil Wojnar, pričom sa vyjadril aj k hektickému vyvrcholeniu série a historickému úspechu klubu: „Všetci sme veľmi radi, že sme pri tomto momente. Pre nás to však ešte nekončí. Samozrejme je to niečo neuveriteľné vyhrať v siedmom zápase štvrťfinále, no je pred nami ďalšia séria so Zvolenom a verím, že aj v nej budeme úspešní.“







Vo štvrťfinálovej sérii medzi Spišiakmi a Bystričanmi vždy platilo, že mužstvo, ktoré dá ako prvé gól, tak vyhrá. Potvrdilo sa to aj pod Urpínom. Hostia z východu republiky išli do vedenia, dvakrát viedli a napokon rozhodli duel v predĺžení. Strelec druhého zásahu Spišskej Novej Vsi Juraj Majdan neskrýval radosť: „Som šťastný za celý klub, za všetkých chalanov. Je to veľká eufória. Verím, že to nie je náš koniec, ale náš začiatok. Toto mužstvo má charakter ísť veľmi ďaleko. Bystričania boli pre nás najlepšou prípravou na semifinále. Majú veľmi dobré fyzicky zdatné mužstvo, hrali super, klobúk dole. Obzvlášť som rád, že sme to zlomili. Na siedmy zápas sa každý jeden z nás tešil. Toto víťazstvo nás môže iba nakopnúť.“



Sklamanie zavládlo v banskobystrickom tábore. Nik z hráčov sa totiž nechcel lúčiť s vlastnými fanúšikmi po prehre v poslednom zápase play-off série. „Sériu rozhodol jeden gól. Bohužiaľ, dal ho súper. Musím mu teda pogratulovať k víťazstvu. Inak bolo štvrťfinále vyrovnané. Dospelo do siedmeho zápasu, v ňom predĺženie a pre nás s trpkou príchuťou. Všetci chalani sa dali po zlom novembri dokopy, vytvorila sa neuveriteľná partia na záver sezóny, ťahali sme za jeden povraz a dotiahli sme to až sem, žiaľ posledný krok nám nevyšiel. Mali sme však na postup do semifinále,“ hodnotil koniec sezóny kapitán Banskej Bystrice Ivan Ďatelinka.