Spišiaci majú celý realizačný tím, Wojnarovi pomôžu Záborský a Saluga

Spišská Nová Ves 28. mája (TASR) – Extraligový hokejový klub HK Spišská Nová Ves skompletizoval zloženie realizačného tímu pre sezónu 2022/2023. Nový hlavný český kouč Vlastimil Wojnar bude spolupracovať s dvojicou asistentov Vladimír Záborský - Martin Saluga.



"Koncepcia nášho klubu bola a vždy bude postavená na odchovancoch. Snažíme sa vytvoriť silnú hokejovú komunitu v našom meste. Veríme, že voľba domácich asistentov hlavného trénera sa ukáže správnou. Obaja majú možnosť pomôcť budovať novu éru hokeja v Spišskej Novej Vsi. Držím im palce a verím, že našu dôveru naplnia," uviedol v tlačovej správe generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Pre 35-ročného Záborského to bude premiéra na striedačke seniorského mužstva. "Richardovi Rapáčovi som povedal, že túto ponuku beriem s pokorou a som veľmi vďačný, že sa rozhodol dať šancu práve mne. Je to nová výzva a kariérny posun. Pred piatimi rokmi sa dala dokopy skupina ľudí, ktorá má spoločný cieľ - posúvať hokej v našom meste každú sezónu dopredu. Bude iba na mne, ako sa chopím novej príležitosti. Môžem však sľúbiť, že svojimi vedomosťami a skúsenosťami urobím všetko pre to, aby som pomohol hokeju na Spiši," dodal Záborský, ktorý doteraz pôsobil v mládežníckych štruktúrach klubu.



O štyri roky starší Saluga pôsobí pri tíme vo funkcii asistenta trénera od októbra 2020. "Som na začiatku trénerskej cesty medzi mužmi. Moja robota ma však baví a napĺňa. Jednoznačne sa chcem posúvať a zlepšovať po všetkých stránkach. Nejaké rokovania prebehli a bol som spokojný s dvomi rokmi pri tíme. Stále som vo fáze učenia a naberám skúsenosti," prezradil 39-ročný bývalý útočník klubu k predĺženiu spolupráce.