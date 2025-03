Spišiaci majú historický úspech, Záborský: Vďačnosť a satisfakcia

Košice 1. marca (TASR) - Pred siedmimi rokmi nemali ani na autobus, ktorý by ich odviezol na zápas, v súčasnosti sa hokejisti Spišskej Novej Vsi radujú z prvenstva v základnej časti Tipos extraligy. Pohár Dušana Pašeka získali po tom, čo si triumfom v piatkovom zápase na ľade HC Košice 4:3 vypracovali na čele tabuľky nedostihnuteľný náskok. Spišiaci si historický úspech veľmi vážia, no považujú ho iba za čiastkový cieľ.



Zverenci trénera Vladimíra Záborského cestovali do Košíc s cieľom predĺžiť päťzápasovú víťaznú sériu a zároveň potvrdiť, že to na "oceliarov" vedia. V prebiehajúcej sezóne s nimi prehrali iba jeden zápas zo šiestich, vďaka čomu by získali lepšie postavenie v tabuľke pri prípadnej rovnosti bodov.



"Oceliari" chceli získať prvé víťazstvo po dvoch prehrách, no proti boli rozbehnutí Spišiaci. "Vedeli sme, že nás bude čakať náročný zápas. To sa aj potvrdilo. Nemyslím si, že sme hrali nejako úžasne, ale predviedli sme tímový výkon. Rozhodli bojovnosť a súdržnosť," poznamenal obranca hostí Juraj Valach.



Na triumfe 4:3 mal výrazný podiel kanadský útočník Greg Meireles, z ktorého sa stal spišský expert na Košice. Proti "oceliarom" odohral štyri zápasy, pričom v každom z nich skóroval a odniesol si z nich bilanciu 7+1. Ostatným tímom dal dokopy iba päť gólov. V tretej tretine strelil dôležitý gól na 3:2, neskôr pri hre bez brankára upravil na 4:2. Domáci následne už iba znížili na konečných 3:4.



Čerství víťazi základnej časti sa po zápase radovali priamo na košickom ľade pred približne stovkou svojich fanúšikov. Pre hostí išlo o špeciálny moment, ktorý si užívali na čele s generálnym manažérom a asistentom trénera Richardom Rapáčom: "Sú to obrovské emócie. Keď si spomeniem, že pred siedmimi rokmi sme nemali ani na autobus do Trnavy a teraz sme vyhrali základnú časť... Ani to neviem opísať, je to neuveriteľné."



Spišiaci od úvodu sezóny nadväzovali na vlaňajší úspech, ktorým bola premiérová účasť vo finále. Na štarte ročníka prehrali iba dva zápasy z úvodných 15 a opäť sa zaradili k favoritom. Nevyšiel im november, počas ktorého zvíťazili iba v jednom stretnutí z deviatich a nasledovala výmena trénera. Vladimír Záborský, ktorý dovtedy pôsobil ako asistent Jasona O´Learyho, začal svoju misiu ôsmimi víťazstvami a z pôvodne dočasného trénera sa stal trvalý. Tím sa pod jeho vedením vrátil k systému, ktorý priniesol úspech v uplynulom ročníku a ideálne zareagoval na dve februárové "facky" za sebou, ktorými boli prehry v Žiline (0:8) a v Poprade (0:4). "Naše mužstvo ukázalo obrovský charakter. Aj napriek zraneniam sa dalo dokopy, hoci nemáme taký široký káder ako iné kluby. Aj dnes (v Košiciach) nám veril len málokto. Len málo ľudí si uvedomuje, čo sa deje v Spišskej Novej Vsi. Niektoré kluby na to čakajú dlhé roky a nedočkajú sa. My máme za štyri roky dve medaily a zvíťazili sme v základnej časti. Možno nemáme takých individuálne zdatných hráčov, no máme veľké srdiečko. Aj slovenskí hráči, ktorí sú u nás už dlhšie, vedia, že je to pre viacerých možno posledná šanca dosiahnuť niečo veľké. To nás zdobí," konštatoval Richard Rapáč.



Spišiaci si uvedomujú, že najdôležitejšia časť sezóny je ešte len pred nimi. "Triumf v ZČ je obrovský úspech pre klub. Aj v šatni sme si však povedali, že máme iný cieľ. Tento je len čiastkový. Verím, že v play off nadviažeme na výbornú základnú časť. Vždy sme zvíťazili vo väčšom počte zápasov za sebou a nechytili sme krízu. Teraz si užijeme pocit, že sme zvíťazili v základnej časti a začneme sa pripravovať na najdôležitejšiu časť sezóny. Vlani nám to nevyšlo v play off proti Nitre, čo bolo pre nás sklamanie, lebo sme boli rozbehnutí. Teraz sme radi, že pre nás základná časť takto dopadla, no už sa pozeráme ďalej," poznamenal Valach.



Po 28. februári 2025 pribudol na zoznam víťazov základnej časti najvyššej súťaže názov ôsmeho klubu. Rekordérmi sú Košičania, ktorí zvíťazili 9-krát, okrem nich sa z prvenstva tešili aj Slovan Bratislava (7-krát), Zvolen (5), Trenčín (4), Banská Bystrica (3), Nitra (2) a Poprad (1). Spišiaci historickým úspechom potvrdili dlhodobé napredovanie svojho klubu. "Všetkým nám na tom veľmi záleží - či už mne, Rišovi, Braňovi (Rapáčovcom, pozn.), Martinovi Salugovi a hráčom, s ktorými sme spolu 3-4 roky. Systematicky pracujeme na tom, aby hokej v Spišskej stále stúpal. Je to pre nás satisfakcia. Máme zranenia, no hráči do toho dávajú prvé aj posledné. Keď sme potvrdili triumf v základnej časti, myslel som hlavne na vďačnosť," konštatoval Záborský, pre ktorého je sezóna 2024/2025 prvá v pozícii hlavného trénera v slovenskej extralige. "Znamená to pre mňa veľa. Som mladý tréner, ktorý sa chce učiť a naberá skúsenosti každým jedným zápasom. Takéto ťažké stretnutia sú pre mňa obrovská škola. Som za ne veľmi vďačný. Tento úspech považujem za určitý dar, ktorý som dostal. Práce, ktorú som do toho vložil, je naozaj veľa, no snažím sa byť nohami na zemi," poznamenal Záborský.