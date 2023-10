Spišiaci na čele, Zvolen uspel v šlágri, no klesol na 3. miesto

Tipos extraliga - 8. kolo:



HK Dukla Trenčín – HK Spišská Nová Ves 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)



Góly: 36. Hertzberg (Ekberg), 52. Pietroniro (Petráš, Baláž), 58. Conway (Petráš) – 3. Hamráček (Ouellet-Beaudry), 25. Džugan (Kerbashian, Majdan), 53. Bortňák (Drábek, Vandas), 56. Ouellet-Beaudry (Hamráček, Majdan), 59. Džugan (Burgess, Merežko). Rozhodovali: Baluška, Goga – Synek, Frimmel, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1986 divákov.



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Starosta, Ekberg, Hlaváč, Nemčík, Bokroš – Charbonneau, Baláž, Petráš – Hertzberg, Conway, Immo – Hudec, Sojčík, Giľák – Sloboda, Lichanec, Krajčovič



HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Merežko, Žiak, Valach, Romaňák, Ouellet-Beaudry – Burgess, Nellis, Džugan – Majdan, Myklucha, Kerbashian – Vandas, Vartovník, Drábek – Bortňák, Hamráček





HC 19 Humenné – HK Nitra 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)



Góly: 22. Diakov (Kuru), 35. Pereskokov (tr. strieľania) - 10. Buček (Gill, Harper), 27. Lacka (Vitaloš), 38. Buček, 60. Buček (Bajtek). Rozhodovali: Korba, Orolin – Stanzel, Šoltés, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1687 divákov



Humenné: Kozel - Glazkov, Novický, Sergienko, Meliško, Fereta, Diakov, Thomka – Pereskokov, Kuru, Šoltés – Handlovský, Linet, Kriška – Borov, Pavlovs, Lapšanský – Vaško, Krajňák, Lačný



Nitra: Kašík – Mezei, Kubeš, Gajdoš, Fatul, Bača, Vitáloš, Griffin - Buček, Gill, Harper - Bubela, Gates, Jackson – Bajtek, Hrnka, Slovák – Okoličány, Pobežal, Lacka





HC MIKRON Nové Zámky – HK 32 Liptovský Mikuláš 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)



Góly: 13. Loggins (Lee), 15. Barto (Fafrák), 39. Lee (Stupka), 53. Stupka (Novajovský, Roy), 55. Ondrušek (Loggins), 59. Roy (Novajovský) – 17. Avcin (tr. strieľanie), 27. Avcin (Quince), 33. Egle (Wardley). Rozhodovali: Fridrich, Staňo – Kacej, Jedlička, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2011 divákov.



Nové Zámky: Kantor - Laurenčík, Lee, Kozák, Hatala, Roman, Novajovský - Stupka, Roy, Loggins – Michnáč, Prokeš, T. Mikúš – Farley, Ondrušek, Števuliak – Kováč, Barto, Fafrák



Liptovský Mikuláš: Krasikov - Nátny, Wardley, Mezovský, Miller, Hraško, Fekiač, Jendroľ, Nespala - Sukeľ, Berry, Egle – Avcin, Quince, Réway – Vojtech, Uhrík, Valigura – Vankúš, Šmída, Žilka





HC ’05 Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)



Góly: 21. Vela (Turnbull, Wilkins), 37. R. Faith (Vela, Turnbull) – 3. Ranford (Lalonde, Findlay), 13. Findlay (Minárik, Ranford), 15. Ranford (Výhonský, Beňo), 45. Minárik (Ranford, S. Petráš), 59. Ranford (Lalonde, Preisinger). Rozhodovali: M. Novák, Hronský – Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2414 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj – Hora, Bačík, Wilde, Ďatelinka, Pavúk, Dame-Malka, Žabka – Turnbull, Vela, Wilkins – Gašpar, Bíreš, Matoušek – R. Faith, Stránsky, Macek – Štrauch, Sojka, Žitný



Slovan: Coreau – Romančík, Sersen, Romančík, Lalonde, Beňo, Scheid, Maier, Gachulinec – O´Brien, Findlay, Brown – Ranford, Preisinger, Minárik – Török, S. Petráš, Takáč – Jasenec, Masnica, Výhonský





HK Poprad – HK Dukla Ingema Michalovce 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)



Góly: 39. Záborský (Gerlach, Dmowski), 41. Gerlach (Dmowski), 47. Záborský (Kukuča), 60. Kundrik (Svitana), 60. Záborský (Gerlach) – 31. Santos (Heard), 34. Suja (Newton, Acolatse). Rozhodovali: Štefik, Krajčík – Bogdaň, Tichý, vylúčení: 8:12 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 1541 divákov.



Poprad: Vay – McFadden, Betker, Turan, Kotvan, Drgoň, Brejčák, Česánek – Svitana, Mlynarovič, Šotek – Kukuča, Jendek, Záborský – Gerlach, Coulter, Dmowski – Urbánek, Suchý, Kundrik – Matej Paločko



Michalovce: Glosár – Acolatse, Pišoja, Macejko, Cibák, Michalčin, Mihalik, Jasečko – Daugavinš, Newton, Valach – Santos, Solenský, Heard – Matúš Paločko, Buc, Bjalončík – Vašaš, Suja, Kabáč





HC Košice - HKM Zvolen 4:5 pp a sn (1:3, 3:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 15. Lunter (Jääskeläinen, Breton), 26. Bartánus (Breton, Berger), 29. Chovan (Fejes, Krivošík), 29. Lamper (Šimun) - 7. Langkow (Bondra, Hecl), 16. Zuzin (Kašlík, M. Hults), 19. Bondra (Langkow), 58. C. Hults (Zuzin), rozh. nájazd Kašlík. Rozhodovali: Žák, Snášel - Pribula, Jurčiak, vylúčení: 2:9 na 2 min., navyše Bartoš (Koš.) 5 min. + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:1, 2784 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Bartoš, Deyl, J. Hudec - Krivošík, Pollock, Fejes - Rogoň, Chovan, Lamper - Jääskeläinen, Berger, Lunter - Bartánus, Šimun, Havrila



Zvolen: Kupsky - Hain, Sládok, Čulík, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Haborák - Šiška, Langkow, Bondra - Kašlík, M. Hults, Hecl - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Kolenič, V. Fekiač, Csányi





tabuľka:



1. Spišská Nová Ves 8 6 0 1 1 28:19 19



2. Nové Zámky 8 6 0 0 2 36:17 18



3. Zvolen 8 5 1 1 1 34:20 18



4. Banská Bystrica 8 5 0 0 3 28:26 15



5. Košice 8 4 0 1 3 28:24 13



6. Liptovský Mikuláš 8 3 1 0 4 25:26 11



7. Trenčín 8 3 1 0 4 22:31 11



8. Michalovce 8 3 0 1 4 27:27 10



9. Slovan 8 3 0 1 4 25:31 10



10. Poprad 8 3 0 0 5 25:26 9



11. Nitra 8 1 1 0 6 20:35 5



12. Humenné 8 1 1 0 6 21:37 5

Bratislava 8. októbra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v 8. kole Tipos extraligy na ľade Trenčína 5:3 a vrátili sa na čelo tabuľky. Preskočili Zvolen, ktorý síce zdolal v repríze vlaňajšieho finále domáce Košice 5:4 po nájazdoch, no prepadol sa na tretie miesto. Pred HKM sa dostali aj Nové Zámky, ktoré si poradili s Liptovským Mikulášom 6:3. Nedeľňajšie kolo prinieslo až tri hetriky - trojgólové zápasy zaznamenali nitriansky Samuel Buček, Tomáš Záborský z Popradu i staronová posila Slovana Brendan Ranford.Spišiaci proti Trenčínu neudržali náskok 2:0, keď dovolili domácim vyrovnať, ale napokon sa tešili zo šiesteho víťazstva v sezóne. Dvoma gólmi sa na triumfe podieľal Róbert Džugan. Spišská Nová Ves vedie tabuľku o bod pred Novými Zámkami, ktoré v zápase s Liptákmi strhli víťazstvo na svoju stranu až záverečnej tretine. Kľúčový štvrtý gól domácich strelil v 53. minúte za stavu 3:3 Václav Stupka. Nové Zámky potvrdili dobrú formu, slávili tretie víťazstvo za sebou. Hosťom nestačili k bodovému zisku ani dva presné zásahy Alexandra Avcina.Šláger kola sa hral v Košiciach, kde rozhodol Zvolen o svojom triumfe v nájazdovom rozstrele. V ňom premenili hostia tri nájazdy, kým domáci len jeden. Autorom víťazného nájazdu bol Matej Kašlík. Zvolenčania figurujú na priebežnej tretej priečke o skóre za Novými Zámkami, Košiciam patrí piate miesto. Pre "oceliarov" to bola generálka na utorňajší domáci zápas Ligy majstrov so švédskou Skellefteou.Slovan uspel v Banskej Bystrici 5:2 a zaknihoval iba tretie víťazstvo v sezóne, pričom všetky tri dosiahol na klziskách súperov. Úspešný obnovený debut v drese bratislavského tímu zažil kanadský útočník Brendan Ranford, ktorý sa podieľal na všetkých piatich góloch hostí - k hetriku pridal aj dve asistencie. Slovan presekol "" ich päťzápasovú víťaznú šnúru. Banská Bystrica zostala na štvrtej priečke, "" sú deviati.Po štyroch prehrách zabodoval naplno Poprad, ktorý zdolal Michalovce 5:2 aj vďaka hetriku Tomáša Záborského. "" prehrávali 0:2, ale v tretej tretine nasúkali súperovi štyri góly a dokonale otočili skóre. Sériu prehier ukončila aj Nitra, ktorá vyhrala na ľade nováčika najvyššej súťaže HC 19 Humenné 4:2 aj vďaka trom gólom Samuela Bučeka. Tím spod Zobora zaznamenal prvé tohtosezónne víťazstvo v riadnom hracom čase a bodovo sa vyrovnal Humenčanom, ktorí zásluhou horšieho skóre spadli na poslednú 12. priečku.