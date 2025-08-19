Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spišiaci, Nitra, Michalovce aj Poprad zvíťazili v prípravných zápasoch

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

V súboji dvoch extraligových tímov triumfovali hráči Liptovského Mikuláša nad Žilinou 4:3 po predĺžení.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili vo svojom prvom prípravnom zápase pred extraligovou sezónou nad maďarským tímom DEAC 3:2. Úspešne vstúpili do prípravy aj hráči Michaloviec, ktorí si na vlastnom ľade poradili s Miškovcom 8:2. Maďarského súpera zdolala aj Nitra, ktorá si doma poradila s Ferencvárosom 4:2.

Presvedčivý vstup do prípravných zápasov dosiahli aj hráči Popradu, ktorí zvíťazili na ľade Krakova 9:1. V súboji dvoch extraligových tímov triumfovali hráči Liptovského Mikuláša nad Žilinou 4:3 po predĺžení.



Tipsport liga, príprava:

HK Spišská Nová Vec - DEAC Debrecín 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Góly Spišskej N. Vsi: Staš, Žiak, Giroux




HK Nitra - Ferencváros Budapešť 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Góly Nitry: Čederle, Bača, Kováč, Paulovič



MHK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 4:3 pp (0:1, 1:0, 2:2)

Góly: Flood, Robertson, Lalík, Bíly - Mucha 2, Ranford



Krakovia Krakov - Poprad 1:9 (0:4, 1:4, 0:1)

Góly Popradu: Gabor 3, Výhonský, Urbánek, Kotvan, Majdan, Nauš, Calof



HK Dukla Michalovce - DVTK Jegesmedvék Miškovec 8:2 (4:0, 0:1, 4:1)
