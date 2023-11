Spišiaci predĺžili kontrakt s Majdanom o dva roky, Rapáč: Som rád

Spišská Nová Ves 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Spišská Nová Ves predĺžil kontrakt s útočníkom Jurajom Majdanom o dva roky. Spišiaci to v piatok oznámili na sociálnej sieti.



Majdan prišiel do Spišskej Novej Vsi vlani a rýchlo sa zaradil medzi kľúčových hráčov tímu. V sedemnástich dueloch tejto sezóny zaznamenal 18 bodov (6+12). "Som veľmi rád, že sme sa dohodli s Jurajom na pokračovaní spolupráce o ďalšie dve sezóny. Majdo patrí dva roky po sebe medzi najproduktívnejších Slovákov v lige, preto bolo pre nás jeho udržanie prioritou. Sme veľmi spokojní s jeho výkonmi na ľade, ako aj s prístupom k povinnostiam. Je správnym príkladom pre každého, ako by mal hráč na sebe pracovať," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Spišiaci sú na čele extraligovej tabuľky, pred druhými Košicami majú trojbodový náskok.