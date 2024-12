Spišiaci prehrali po ôsmich dueloch a prvýkrát pod Záborským

Tipos extraliga – 33. kolo:



HK Spišská Nová Ves – Vlci Žilina 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)



Góly: 4. Groch (Myklucha, Valach), 36. Rapáč (MacKinnon, Kestner) – 9. Miller (Koyš, Galamboš), 17. Jones (Kolenič), 38. Mucha (Avcin, Tourigny). Rozhodcovia: Snášel ml., Novák – Tichý, Pribula, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 3758 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Meireles, Kestner – Danielčák, Drábek, Števuliak – Vandas, Myklucha, Džugan – Karaffa

Žilina: LaCouvee – Miller, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Korenčik, Rajnoha – Mucha, Walega, Fejes – Kolenič, Jones, Koyš – Avcin, Galamboš, Šmída – Belluš, Dej, Beták

Spišská Nová Ves 30. decembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi prehrali prvýkrát po ôsmich víťazných zápasoch za sebou a premiérovo pod vedením trénera Vladimíra Záborského. Vicemajster z minulej sezóny neuspel v 33. kole Tipos extraligy doma so Žilinou 2:3. Spišiaci tak nevyužili zaváhanie Košíc s Michalovcami (2:3) a kalendárny rok zakončia na druhom mieste. Žilinčania uspeli tretíkrát za sebou a potvrdili 6. priečku.Domáci síce viedli zásluhou Šimona Grocha, no ešte v prvej časti vyrovnal Brenden Miller v presilovke a v oslabení sa presadil aj Nicholas Jones. Kapitán Branislav Rapáč síce v 36. minúte v početnej výhode upravil na 2:2, ale krátko na to Miroslav Mucha tiež v presilovej hre poslal znova do výhody Žilinu. Hostia náskok v tretej tretine udržali a v piatom vzájomnom stretnutí dosiahli prvý triumf.