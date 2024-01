Spišiaci prehrali s Nitrou a prišli o domácu nezdolanosť

Tipos extraliga - 35. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HK Nitra 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)



Góly: 6. Vandas (Myklucha, Džugan), 11. Džugan (Merežko) – 8. Čederle, 27. Bubela (Cotton, Gill), 51. Buček (Bača, Gill), 55. Lacka (Pobežal, Okoličány). Rozhodovali: Žák, Snášel - Bogdaň, Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 4118 divákov



Spišská N. Ves: Melicherčík - Ališauskas, Merežko, Romaňák, J. Valach, Groch, Björkung, Žiak - Burgess, Kerbashian, Bakoš - Archambault, Nellis, Majdan - Džugan, Myklucha, Vandas - Drábek, Zöld, Rapáč - Frankovič



Nitra: Kašík - Mezei, Cotton, Gajdoš, Bača, Stacha, Vitáloš, Valent - Buček, Gill, Bubela - Jackson, Pobežal, Newell - Okoličány, Čederle, Lacka - Bajtek, Chrenko, Hrnka - A. Nemec

Spišská Nová Ves 12. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom zápase 35. kola Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 4:2. Spišiaci prišli o domácu nezdolanosť, keď nedokázali pridať sedemnásty triumf za sebou, čím prišli o možnosť vytvoriť nový rekord najvyššej slovenskej súťaže.Domáci sa ujali vedenia v 6. minúte zásluhou Michaela Vandasa. Hostia dokázali ihneď zareagovať presným zásahom Sebastiána Čederleho, no v 11. minúte v oslabení vrátil vedenie lídrovi tabuľky v oslabení Róbert Džugan. Nitrania vyrovnali aj druhýkrát v zápase, keď sa 27. minúte presadil Miloš Bubela. Na začiatku tretieho dejstva hostí podržal v dvoch tutovkách brankár Libor Kašík, ktorý dal svojim spoluhráčom šancu na úspech. Nitrania to aj využili a v 51. minúte sa stal hrdinom "corgoňov" kanonier Samuel Buček, pre ktorého to bol už 21. gólový zápis v sezóne. Odpor zaskočených "rysov" definitívne zlomil v 55. minúte Jakub Lacka.