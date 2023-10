Spišiaci sa rozlúčili s Maroszom, GM Rapáč: Náš štýl mu nesadol

Spišská Nová Ves 9. októbra (TASR) - V kádri hokejistov HK Spišská Nová Ves už nefiguruje český útočník Rostislav Marosz. Do tímu prišiel pred prebiehajúcou sezónou 2023/24. V 7 dueloch si do štatistík pripísal 3 kanadské body za 1 gól a 2 asistencie.



"Náš tím sa prezentuje určitým herným štýlom, ktorý mu nesadol," uviedol generálny manažér Richard Rapáč na klubových sociálnych sieťach. "Je to výborný chlapec, ktorý zapadol do kabíny. Po ľudskej stránke s ním nebol žiadny problém. Bohužiaľ, po stránke športovej to neklaplo. Výkony z jeho strany neboli také, ako si obe strany predstavovali. Do ďalšej kariéry mu držíme palce a prajeme všetko dobré," poznamenal Rapáč.



Spišiaci majú po ôsmom kole 19 bodov a sú na čele Tipos extraligy o bod pred Novými Zámkami a Zvolenom. Ukončenie spolupráce s Maroszom je tretí zásah do kádra od začiatku sezóny. Prvým bola nedávna útočníkov s Dukly Trenčín, v rámci ktorej odišiel na hosťovanie Matej Giľák a prišiel Michael Drábek. Následne sa do tímu vrátil produktívny kanadský útočník Kale Kerbashian.