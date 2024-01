Spišiaci si chcú vstúpiť do svedomia, Turnbull po zápase: Išli mi nohy

Banská Bystrica 21. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice sa po nedeľnej domácej výhre 7:3 nad lídrom zo Spišskej Novej Vsi opätovne dostali do prvej šestky tabuľky zaručujúcej priamu účasť v play off. Veľkú zásluhu na tom má aj trojgólový Carter Turnbull. V posledných piatich dueloch v sérii vždy bodoval, no v nedeľu sa takpovediac odtrhol z reťaze a zaknihoval celkovo až štyri kanadské body.



"Po piatkovej prehre 3:7 sme boli sklamaní. Teraz sme vyhrali rovnakým skóre a sme šťastní. Poučili sme sa z predchádzajúcej prehry. V sobotu sme sa riadne porozprávali, zlepšili sme sa v defenzíve a ukázali sme viac do ofenzívy. Snažili sme sa zostať pozitívni aj po znížení Spišiakov na 3:2. Čo sa týka mojej produktivity, mal som aj šťastné odrazy pukov. Išli mi nohy," vravel po výhre 25-ročný kanadský krídelník, ktorý priznal, že hetriky by napočítal na prstoch jednej ruky. Tipoval to na piaty v kariére.



Bodovo sa darilo aj obrancovi Banskej Bystrice Petrovi Šenkeříkovi. Otvoril skóre stretnutia už v osemnástej sekunde a prihral na kľúčový gól Turnbullovi na 4:2. Po stretnutí v mixzóne hovoril: "Pristúpili sme k tomuto zápasu lepšie než v piatok. Plnili sme to, čo sme si povedali, nestrácali sme puky, aj keď súper tam nejaké prečíslenia mal, keďže je najlepším tímom v lige. Dávali sme si však na to väčší pozor. Musíme takto hrať s každým súperom. Rozhodili nás trochu dva rýchle góly na začiatku druhej tretiny na 3:2, no nie natoľko, aby Spišiaci zápas otočili. Diametrálny rozdiel oproti piatku bol v tom, že sme nestrácali puky."



Šenkeřík okrem dvoch kanadských bodov zapríčinil aj smolný inkasovaný gól hostí na 5:3, keď odpálil puk spred bránkoviska a trafil spoluhráča Faitha, práve od neho sa dostal nemožným uhlom za brankára Krošelja. "Po pravde, to sa mi ešte nestalo, nevidel som ešte takýto uhol, akým sa puk dostal do bránky. Našťastie to bolo za stavu, kedy sme si to už postrážili."



Spišiaci pod Urpínom neskrývali sklamanie. Prehrali tretí duel z posledných štyroch a hoci sú stále na prvej priečke tabuľky s päťbodovým náskokom pred druhým Popradom, výkony nie sú aktuálne príliš presvedčivé. "Katastrofálna prvá i tretia tretina. Vstúpili sme do zápasu zle, potom sme sa vrátili gólmi na 3:2, ale prišli chyby, straty pukov na modrých čiarach a to nás stálo zápas, v podstate keď dali domáci gól na 4:2. Mali sme totiž veľa šancí na 3:3, ale nevyužili sme ich. Puky sa nám v tomto zápase neodrážali. Dlhšiu dobu nehráme to, čo by sme mali hrať. Musíme viac popracovať na hre, lebo koniec základnej časti sa blíži a práve teraz budú nasledovať náročné zápasy. Každý tím bude chcieť body, ukazuje sa to už teraz. Zápasy sú ťažké a my si musíme vstúpiť do svedomia. Takto sa hrať nedá. Bystričania išli viackrát sami na bránku alebo v dvoch na jedného, troch na jedného, to sa nedalo ani spočítať. Musíme si to zanalyzovať. Nemakali sme celú sezónu, aby sme si to na jej konci pokazili. Musíme makať, dnes to bolo hrozné," zhodnotil prehru útočník Sp. N. Vsi Juraj Majdan.



Výsledok a ani výkon netešil trénera Spišiakov Vlastimila Wojnara: "Prvá tretina bola zlá, už v osemnástej sekunde sme inkasovali. Rozhodol podľa mňa gól Banskej Bystrice na 4:2, keď predtým sme mali za stavu 3:2 tri šance, nastrelili sme aj žŕdku, nedali sme puk ani do odkrytej bránky. Namiesto 3:3 tak bolo 4:2. Snažili sme sa s tým ešte niečo urobiť, ale nechcelo nám to tam padnúť. Puky sa odrážali od nás. Mali sme tam síce niekoľko prečíslení, ale súper ich mal viac, až príliš. Chlapcom musím dať kredit za to, že po prvej tretine sme sa na začiatku druhej v priebehu štyroch minút dostali naspäť do zápasu znížením z 3:0 na 3:2, takže mám z tejto prehry zmiešané pocity."