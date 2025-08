Spišiaci štartujú dvomi týždňami driny, Rapáč: Vidno rešpekt trénera

káder HK Spišská Nová Ves:



brankári: Denis Godla, Štefan Valluš, obrancovia: Nerijus Ališauskas, Samuel Barcík, Šimon Groch, Dávid Romaňák, Denis Tóth, Jonny Tychonick, Patrik Vaverčák, Adam Žiak, útočníci: Olivier Archambault, Martin Belluš, Dalibor Bortňák, Tim Danielčak, Michael Drábek, Róbert Džugan, Michal Frankovič, Matej Giľák, Damien Giroux, Roman Karaffa, Matiahs Laferriere, Samuel Murín, Rapáč, Anthony Salinitri, Patrik Števuliak, Martin Šuty, Artur Turanský, Lukáš Vartovník, Marek Viedenský







program prípravných zápasov HK Spišská Nová Ves:



utorok, 19. augusta: Spišská N. Ves - Debrecín



piatok, 22. augusta: Spišská N. Ves - Prešov



štvrtok, 28. augusta: Spišská N. Ves - Osvienčim



utorok, 2. septembra: Spišská N. Ves - Miškovec



štvrtok, 4. septembra: Prešov - Spišská N. Ves



piatok, 5. septembra: Spišská N. Ves - University of Saskatchewan

Spišská Nová Ves 4. augusta (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi vykorčuľovali na prvý spoločný tréning pred sezónou 2025/2026 aj s avizovanými posilami a pod vedením nového trénera Petra Oremusa. Skúsený kormidelník začne pôsobenie na Spiši dvomi týždňami tvrdej driny, ktorú jeho zverenci pocítili už na prvom tréningu.uviedol kapitán Branislav Rapáč pre web klubu.Oremus prevzal pozíciu hlavného trénera Spišiakov po Vladimírovi Záborskom, ktorý doviedol mužstvo k historickému triumfu v základnej časti, no v následnej play off vypadlo už v prvom kole. Záborský sa presunul do pozície Oremusovho asistenta a v rovnakej bude aj bývalý ligový obranca Štefan Fabian, pre ktorého to bude premiéra v tejto pozícii.poznamenal Oremus. Svojim zverencom naordinoval v úvode prípravy tvrdú drinu.poznamenal Oremus. Podľa Branislava Rapáča sú intenzívne tréningy potrebné k tomu, aby mužstvo zvládlo dlhodobú súťaž.konštatoval Rapáč. Ten skladal mužstvo spoločne s bratom Richardom, ktorý figuruje ako generálny manažér klubu. Popri zmene na trénerskom poste nastal pohyb na všetkých postoch. Do bránky prišli Štefan Valluš a najmä predpokladaná jednotka Denis Godla, ktorý už pod Oremusom pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v Slovane Bratislava. Na rodný Spiš sa vrátil po 12 rokoch.“ povedal Godla pre web spišskonovoveského klubu. Tréningový proces Spišiakov príliš nenarušila ani rekonštrukcia zimného štadióna za šesť miliónov eur, ktorá naďalej prebieha.