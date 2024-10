Spišiaci uspeli v šlágri a sú lídri, Trenčín s prvou výhrou

Tipos extraliga, 7. kolo:



HK Nitra - HK Spišská Nová Ves 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)



Góly: 13. Hrnka (Hain, Auk), 36. Csányi (Hrnka), 59. Jackson (Bubela) - 18. Hannoun (MacKinnon, Andrusiak), 32. Drábek (Ališauskas, Vandas), 50. Andrusiak (Žiak, Ford), 59. Andrusiak (MacKinnon, Ford). Rozhodcovia: Baluška, Goga - Frimmel, Jedlička, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 0:2, 3027 divákov



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Auk, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Ritchie, Gill, Buček - Bajtek, Bubela, Jackson - Lacka, Pobežal, Okoličány - Bačo, Hrnka, Csányi



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Romaňák, MacKinnon, Groch, Valach, Žiak, Barcík - Rapáč, Ford, Majdan - Andrusiak, Harper, Hannoun - Danielčák, Drábek, Vandas - Števuliak, Myklucha, Džugan







HK Dukla Trenčín - HC Mikron Nové Zámky 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)



Góly: 13. Josling (Záborský, Stapley), 16. Stapley, 32. Leskinen (Starosta), 34. Cardwell (Stapley, Ahl), 45. Green (Cardwell), 49. Ahl (Baláž, Green), 54. Cardwell (Ahl) - 50. Kodhaj (Boudrias, Golod). Rozhodcovia: Novák, Výleta - M. Orolin, Hercog, vylúčení: 8:5 na 2 min., navyše Dej, Schmiemann (obaja Tren.) - Hamaliuk, Boudrias (obaja N. Zám.) všetci 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1280 divákov.



Trenčín: Melicherčík (23. Valent) - Macejko, Cardwell, Hatala, Schiemann, Starosta, Laurenčík, Hlaváč, Bokroš - Ahl, Baláž, Green - Záborský, Stapley, Josling - Leskinen, Bortňák, Hudec - Krajčovič, Dej, Tomík



Nové Zámky: Grande - Boudrias, Luža, Semaňák, Komuls, Roman, Konrád, Ridzoň, Meszároš - Ducharme, Guay, Hamaliuk - Tvrdoň, Slovák, Golod - Štrauch, Linet, Lapšanský - Ružek, Ondrušek, Kodhaj







HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 20. Lalík - 13. Krivošík (Jääskeläinen, Parlett), 46. Pollock (Gildon, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Krajčík, J. Konc ml. - Vyšný, Tichý, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 659 divákov



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick - Jendroľ, Hraško, Žilka, Mezovský, Fekiač, Lalík, Štrbáň - Gerlach, Quince, Avcin - Žitný, Sukeľ, Réway - Tkáč, Uhrík, Chmielewski - Pereskokov, Vankúš, Šandor



Košice: Riečický - Parlett, Teves, Ferenc, Gildon, A. Bartoš, Deyl - Petráš, Chovan, Mikúš - Martel, Pollock, Jääskeläinen - Krivošík, Kohút, Lamper - Repčík, Havrila, Šimun







DOXXbet Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 20. Tourigny (Kolenič, Varga), 38. Lukosevicius (Tourigny, Bezúch) - 17. Adams (Chicoine, Wedman), 31. Boucher (Faith, Voyer), 52. Adams (Matoušek). Rozhodcovia: Snášel ml., Kocúr – Tvrdoň, Bogdaň, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2382 divákov.



Žilina: LaCouvee - Tourigny, Rajnoha, Gachulinec, Malina, Holenda, Diakov - Mucha, Jones, Lukosevicius - Varga, Walega, Kolenič - Bezúch, Mráz, Koyš - Belluš, Šmida, Melcher - Dúbravík



Banská Bystrica: Rabčan - Chicoine, Scarlett, Zeleňák, Žabka, D. Stránský, Michalčin, Česánek - Petriska, Boucher, Voyer - Faith, Wedman, Adams - Tomka, Bíreš, Výhonský - Matoušek, Čunderlík, A. Stránský







HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)



Góly: 12. Olson (Bindulis), 36. Olson (Gron, Hecl), 40. Olson (Bindulis, Kudrna) - 3. Kráľovič (Takáč, Minárik), 9. Minárik (Bačik), 22. Takáč (Bjalončík, Minárik), 24. Acolatse (Pecararo, Hoelscher), 36. Preisinger (Sersen, Kráľovič). Rozhodovali: Štefik, T. Orolin - Stanzel, Kacej, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2360



Zvolen: Kantor (60. Boľo) - Bindulis, Halbert, Beňo, Oligny, Sládok, Robertson, M. Hudec - Hecl, Olson, Kudrna - Mišiak, Sheehy, Kukuča - Zuzin, Marcinek, Bondra - Senčák, Jendek, Macek - Gron



Slovan: Šutov - Acolatse, Bačik, Brincko, Golian, Kráľovič, Sersen, Maier - Pecararo, Hoelscher, Murphy - Bakoš, Egle, Pánik - Takáč, Bjalončík, Minárik - Dudáš, Preisinger, Lukošik - Kukumberg







HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 pp (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)



Góly: 15. Cracknell (Calof), 27. Šiška (Calof, Coskey) - 29. Jasečko (Daugavinš, Fominych), 36. Johnson (Krastenbergs, Daugavinš), 62. Krastenbergs (Daugavinš, Svitana). Rozhodcovia: Jobbágy, Moller - Hajnik, Pribula, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Kabáč (Mich.) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2078 divákov.



Poprad: Vay - Ligas, Bourque, Brejčák, Kotvan, Turan, Fereta, Sluka - Coskey, Cracknell, Török - Calof, Šiška, Centazzo - Paločko, Suchý, Nauš - Šotek, Urbánek, Kundrik



Michalovce: Junca - Bodák, Slováček, Drgoň, Cibák, Pišoja, Meliško, Jasečko - Daugavinš, Johnson, Krastenbergs - Svitana, Gabriel, Pu - Fominych, Rönni, Valach - Kabáč, Solenský, Vašaš

tabuľka po 7. kole:



1. Spišská Nová Ves 7 4 2 1 0 26:18 17



2. Banská Bystrica 7 4 2 0 1 27:17 16



3. Košice 7 3 2 2 0 21:12 15



4. Michalovce 7 4 1 1 1 26:19 15



5. Slovan Bratislava 7 5 0 0 2 28:23 15



6. Nitra 7 4 1 0 2 30:19 14



7. Poprad 7 3 0 1 3 25:24 10



8. Žilina 7 2 1 0 4 16:19 8



9. Nové Zámky 7 2 0 0 5 13:29 6



10. Zvolen 7 1 0 2 4 19:25 5



11. Trenčín 7 1 0 0 6 19:34 3



12. Liptovský Mikuláš 7 0 0 2 5 17:28 2





Bratislava 6. októbra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves sa po 7. kole vrátili na prvé miesto Tipos extraligy. V šlágri nedeľňajšieho programu zvíťazili na ľade dovtedajšieho lídra 4:3 a aspoň čiastočne sa mu revanšovali za prehru vo vlaňajšom finále play off. Rozhodujúci gól strelil Zack Andrusiak, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1, čím nadviazal na piatkový hetrik proti Liptovskému Mikulášu. Spišiaci zvíťazili v šiestom zápase za sebou, Nitra spadla z prvej priečky na priebežnú šiestu.Hráči Dukly Trenčín sa na siedmy pokus dočkali prvých bodov. Na domácom ľade zdolali Nové Zámky presvedčivo 7:1 a poskočili z poslednej na predposlednú priečku. Obranca Jake Cardwell sa na triumfe podieľal bilanciou 2+1, tri kanadské body mali aj Filip Ahl a Brett Stapley (1+2). Novozámčania prehrali tretíkrát po sebe.Trenčín sa v tabuľke dostal pred Liptovský Mikuláš, ktorý je ako posledný tím bez víťazstva. Liptáci bodovali v predošlých dvoch dueloch, ktoré prehrali po predĺžení, no v domácom zápase proti HC Košice podľahli 1:2. V ich zostave chýbali potrestaní obrancovia Cal Foote a Zach Taylor. O víťazstve "oceliarov" rozhodol v tretej tretine Brett Pollock, ktorý strelil víťazný gól aj v piatkovom zápase proti Zvolenu.Hokejisti Banskej Bystrice potvrdili víťaznú fazónu aj na ľade ligového nováčika zo Žiliny, ktorého zdolali 3:2. Dvoma gólmi, vrátane víťazného, sa prezentoval americký útočník Collin Adams. "Barani" dosiahli štvrté víťazstvo v sérii, po ktorom poskočili na priebežné druhé miesto.Hráči Slovana Bratislava nadviazali na presvedčivé víťazstvo nad Popradom a na ľade HKM Zvolen triumfovali 5:3. Domácim k bodovému zisku nepomohol ani hetrik Kylea Olsona. Zvolenčania prehrali štvrtý zápas po sebe.Nelichotivú sériu štyroch prehier majú za sebou aj hráči HK Poprad. V domácom zápase proti Michalovciam viedli 2:0, no hostia dokázali skóre otočiť. Pomohli im k tomu aj dve využité presilovky a aj tri asistencie Kasparsa Daugavinša. Víťazný gól strelil v početnej výhode v predĺžení Renars Krastenbergs. Michalovce dosiahli tretie víťazstvo za sebou.