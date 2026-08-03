< sekcia Šport
Spišiaci už naplno trénujú, kapitánom Romaňák
Obranca Dávid Romaňák prevzal “céčko” po Branislavovi Rapáčovi, ktorý vo veku 33 rokov zo zdravotných dôvodov ukončil hráčsku kariéru.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 3. augusta (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves už naplno „zarezávajú“ v príprave na novú sezónu Tipsport ligy. Mužstvo v nej povedie nový kapitán, obranca Dávid Romaňák prevzal “céčko” po Branislavovi Rapáčovi, ktorý vo veku 33 rokov zo zdravotných dôvodov ukončil hráčsku kariéru. Bývalý útočník Nitry, Košíc či Slovana, ktorý odohral v extralige vyše 600 zápasov, však z tímu neodchádza, v nadchádzajúcom ročníku bude asistentom hlavného trénera Jakuba Petra.
„Je to vrodený genetický problém, žil som s tým celý život a nevedel som o tom. Chvalabohu, teraz o tom viem. A vlastne hneď, ako to zistili, tak povedali, že s tým vlastne nemôžem profesionálne športovať,“ uviedol Rapáč pre STVR. Šokujúca správa zastihla odchovanca Spišiakov tesne pred štartom letnej prípravy: „Bolo to v takej nešťastnej situácii, že už som bol prezlečený na prvý tréning a zrazu vám zavolajú a zmenia všetky plány. Ale na druhej strane som vďačný, že mi to zistili a že viem, na čom som.“
Ako jeden z funkcionárov klubu má B. Rapáč na starosti skladbu kádra, finálne slovo mal pri výbere hráčov aj trénera. Zvyknúť si na novú pozíciu však nebolo až také jednoduché. „Niekedy ho musím trochu usmerniť, že už je skutočne tréner, pretože keď letí na ľad, tak ešte je na ňom vidieť, že by sa rád zapojil. Ale ja som za to veľmi rád, že to takto dopadlo, samozrejme, s ohľadom na to, že strácame dôležitého hráča,“ povedal na adresu Rapáča hlavný tréner Čech Jakub Petr, ktorému bude asistovať aj bývalý kouč slovenskej „osemnástky“ Tibor Tartaľ.
Spišiaci začali s prípravou prakticky už minulý týždeň, keď sa v pondelok a utorok do dobrovoľných tréningov zapojilo až 18 hráčov. Do rodného mesta sa vrátil 36-ročný útočník Adam Lapšanský, ktorý na Spiši pôsobil doteraz len v mládežníckych časoch. „Asi už sa aj patrilo prísť naspäť domov. Počul som minulý týždeň v šatni, že som tu vraj najstarší. Ešte si to pomaly neuvedomujem, lebo cítim sa fajn a dúfam, že to aj ukážem na ľade,“ povedal skúsený krídelník.
Novým kapitánom „rysov“ je obranca Romaňák: „Nečakal som, že koľko úloh mimo hokeja to obnáša. Musím si tiež na to zvyknúť, lebo riešite všetko, od teambuildingov cez nejaké veci s realizačným tímom. Som na to pripravený a teším sa na túto pozíciu.“
„Je to vrodený genetický problém, žil som s tým celý život a nevedel som o tom. Chvalabohu, teraz o tom viem. A vlastne hneď, ako to zistili, tak povedali, že s tým vlastne nemôžem profesionálne športovať,“ uviedol Rapáč pre STVR. Šokujúca správa zastihla odchovanca Spišiakov tesne pred štartom letnej prípravy: „Bolo to v takej nešťastnej situácii, že už som bol prezlečený na prvý tréning a zrazu vám zavolajú a zmenia všetky plány. Ale na druhej strane som vďačný, že mi to zistili a že viem, na čom som.“
Ako jeden z funkcionárov klubu má B. Rapáč na starosti skladbu kádra, finálne slovo mal pri výbere hráčov aj trénera. Zvyknúť si na novú pozíciu však nebolo až také jednoduché. „Niekedy ho musím trochu usmerniť, že už je skutočne tréner, pretože keď letí na ľad, tak ešte je na ňom vidieť, že by sa rád zapojil. Ale ja som za to veľmi rád, že to takto dopadlo, samozrejme, s ohľadom na to, že strácame dôležitého hráča,“ povedal na adresu Rapáča hlavný tréner Čech Jakub Petr, ktorému bude asistovať aj bývalý kouč slovenskej „osemnástky“ Tibor Tartaľ.
Spišiaci začali s prípravou prakticky už minulý týždeň, keď sa v pondelok a utorok do dobrovoľných tréningov zapojilo až 18 hráčov. Do rodného mesta sa vrátil 36-ročný útočník Adam Lapšanský, ktorý na Spiši pôsobil doteraz len v mládežníckych časoch. „Asi už sa aj patrilo prísť naspäť domov. Počul som minulý týždeň v šatni, že som tu vraj najstarší. Ešte si to pomaly neuvedomujem, lebo cítim sa fajn a dúfam, že to aj ukážem na ľade,“ povedal skúsený krídelník.
Novým kapitánom „rysov“ je obranca Romaňák: „Nečakal som, že koľko úloh mimo hokeja to obnáša. Musím si tiež na to zvyknúť, lebo riešite všetko, od teambuildingov cez nejaké veci s realizačným tímom. Som na to pripravený a teším sa na túto pozíciu.“