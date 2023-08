Spišiaci si zahrajú proti Górniczi, Záhrebu, Ústí a Kapfenbergu

Žreb skupinovej fázy Alpsko-jadranského pohára 2023/2024:



A-skupina: MKS Dabrowa Górnicza (Poľ.), Spišskí Rytieri (SR), KK Dinamo Záhreb (Chor.), OSC Capital Bulls (Rak.), Sluneta Ústí nad Labem (ČR)



B-skupina: BC GGMT Viedeň (Rak.), SCM Winsed Swiss Mozzart Bet Temešvár (Rum.), BC GEOSAN Kolín (ČR), KK Dubrava (Chor.), BK REDSTONE Olomoucko (ČR), KK Ilirija (Slov.)







Predbežný program Spišských Rytierov v A-skupine Alpsko-jadranského pohára:



18. októbra: OSC Capital Bulls – Spišskí Rytieri



25. októbra: Spišskí Rytieri – MKS Dabrowa Górnicza



15. novembra: Spišskí Rytieri – Sluneta Ústí nad Labem



22. novembra: KK Dinamo Záhreb – Spišskí Rytieri



6. decembra: Spišskí Rytieri – OSC Capital Bulls



13. decembra: MKS Dabrowa Górnicza – Spišskí Rytieri



24. januára: Sluneta Ústí nad Labem – Spišskí Rytieri



7. februára: Spišskí Rytieri – KK Dinamo Záhreb

Bratislava 10. augusta (TASR) – Basketbalisti Spišských Rytierov si opäť zahrajú Alpsko-jadranský pohár, žreb ich prisúdil do A-skupiny spolu s Dabrowou Górniczou, Záhrebom, Kapfenbergom a Ústím nad Labem.„Novovešťania“ sú už pravidelným účastníkom súťaže, v predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa dokonca dostali medzi najlepšie kvarteto a podobné ambície budú mať nepochybne aj v tejto sezóne. Tentoraz sa do súťaže prihlásilo 11 družstiev, v A-skupine sa ich nachádza päť a „béčko“ bude 6-členné. Rytieri narazia v A-skupine na úradujúceho šampióna, poľskú Dabrowu Górniczu. Okrem toho ich čaká rakúsky Kapfenberg, navrátilec do súťaže – české Ústí nad Labem a jediný nováčik, chorvátske Dinamo Záhreb.zhodnotil pre portál basketliga.sk súperov tréner Spišiakov Teo Hojč.Zo skupinovej fázy postupujú dva najlepšie tímy priamo do Final Four (15. – 17. marca 2024). Prvé stretnutia nového ročníka Alpsko-jadranského pohára sú predbežne na programe 18. októbra.