Spišiaci vyradili obhajcu, R. Rapáč: Bola to reklama na hokej

Spišská Nová Ves 17. apríla (TASR) - Eufória, skvelá divácka kulisa a zadosťučinenie boli slová, ktoré hráči a tréneri Spišskej Novej Vsi najčastejšie skloňovali po postupe do historického finále hokejovej Tipos extraligy. Generálny manažér Richard Rapáč po triumfe v rozhodujúcom siedmom semifinálovom zápase nad HC Košice 2:1 priznal, že to bol najhorší výkon jeho tímu v sérii, no napokon duel zvládli aj vďaka šťastiu a zhode okolností.



Košičania druhýkrát za uplynulé tri sezóny prehrali rozhodujúci siedmy semifinálový zápas a prišli o nielen o šancu obhájiť vlaňajšie prvenstvo, ale nateraz aj o príležitosť stať sa prvým klubom s 10 titulmi. Spišiaci sa stali 10. klubom, ktorý sa objaví v extraligovom finále a pokračujú vo vylepšovaní svojho klubového maxima. V roku 2021 sa po 11 sezónach vrátili do extraligy a v nováčikovskej sezóne nestačili v predkole play off na Prešov (0:3 na zápasy). V ďalšom ročníku si už 5. miestom po základnej časti vybojovali priamu účasť do play off a výsledkom bola nielen sedemzápasová séria so Zvolenom, ale najmä historická bronzová medaila. Bez ohľadu na výsledok nadchádzajúcej finálovej série je jasné, že ročník 2023/24 bude pre Spišiakov opäť historický. "Prežívam obrovské emócie. Keď som pred šiestimi rokmi vstúpil do klubu, chodilo na hokej asi sto divákov. Máme za sebou dlhú cestu k tomu, čo sa teraz udialo. Siedmy zápas s Košicami sme zvládli pred fantastickou kulisou. Cítime obrovské zadosťučinenie," poznamenal generálny manažér Richard Rapáč. Rovnako ako v nedávnych zápasoch, aj tentoraz bol na striedačke tímu. Zápasy intenzívne prežíval a ocenil nielen kvalitu súpera z Košíc, ale aj dianie v celej sérii. "Musím pochváliť aj košických fanúšikov, ktorí prišli na rozhodujúci zápas. Slušne povzbudzovali a celkovo to bola reklama na hokej. Takto to má vyzerať." Spišiaci boli veľkú časť základnej časti na čele tabuľky a ich veľkou výhodou bolo domáce prostredie, v ktorom zatiaľ dominujú aj v play off.



Po Vianociach doľahla na mužstvo menšia kríza a napokon spadlo na 3. miesto. V závere sezóny však opäť predvádzalo hokej, ktorý priniesol fanúšikom radosť. "Prišiel som v určitom momente na striedačku, aby som videl, čo sa deje. Vtedy tam bolo isté sebauspokojenie, no hráčska kvalita tam nechýbala. Spravili sme nejaké mítingy, aj sme si pokričali, no na konci základnej časti som znovu cítil, že ten tím má opäť srdce, ktoré nás zdobilo," konštatoval Richard Rapáč v tričku s nápisom "Kedy, keď nie teraz?", ktoré symbolizuje jazdu tímu v celej sezóne.



Spišiakov doviedol k historickému finále český tréner Vlastimil Wojnar. Práve v deň rozhodujúceho semifinále potvrdil český extraligový klub z Vítkovíc špekulácie o tom, že do nasledujúcej sezóny angažuje práve Wojnara do pozície asistenta Davida Bruka. Wojnar sa so Spišskou Novou Vsou rozlúči druhou medailou, ktorou zakončí dvojročné pôsobenie. Naďalej sa však sústredí na prácu na Spiši, ktorú chce doviesť do želaného konca. "Je to krásne, ale ja som iba súčasť tohto kolosu. Ani neviem, čo viac k tomu povedať," poznamenal dojatý Wojnar.



Postup do finále symbolicky "zariadil" kapitán a zároveň pravá ruka generálneho manažéra Branislav Rapáč. Jeho gól zo 16. minúty prvej tretiny na priebežných 2:0 sa napokon ukázal ako víťazný a štvrtým presným zásahom v play off si ním vyrovnal osobné maximum vo vyraďovacej časti. Po zápase naznačil, že osobné štatistiky idú u neho bokom a prvoradý je úspech tímu. Postup cez ambiciózneho obhajcu vnímal aj ako úspešný súboj spišského Dávida s košickým Goliášom: "Nezainteresovaní ľudia ani netušia, aký je rozdiel v organizáciách Košíc a Spišskej. Je to iný svet. U nás je celý klub o 2-3 ľuďoch. Je to úžasné, preto si to musíme užiť do poslednej kvapky."



Zatiaľ čo Spišiaci v eufórii oslavovali historický postup, hráči Košíc so smutnými výrazmi odchádzali zo Spiš arény. Sériu, v ktorej dokázali vyrovnať z 0:2 na 2:2 a aj z 2:3 na 3:3, napokon nedokázali doviesť do želaného konca. Mrzeli ich najmä dva zápasy na Spiši, v ktorých viedli zhodne 3:1, no napokon prehrali. "Nezvládli sme to a napokon nám asi chýbali aj tieto zápasy," poznamenal brankár Jaroslav Janus, ktorý v 16. minúte rozhodujúceho zápasu vystriedal Dominika Riečického. Košičania majú za sebou sezónu, ktorú odštartovali šiestimi prehrami a posledným miestom v tabuľke Ligy majstrov. V základnej časti extraligy mali aj pozitívne momenty, napríklad osemzápasovú víťaznú sériu na prelome októbra a novembra. Tú však vystriedala rovnako dlhá séria prehier a tímu príliš nepomáhalo ani domáce prostredie v Steel aréne, keďže menej bodov než "oceliari" získali na vlastnom ľade iba najslabšie tímy súťaže z Nových Zámkov a Humenného. V play off sa "oceliari" zdvihli, keď nevýrazný Slovan Bratislava zdolali 4:0 na zápasy, no Spišiaci už boli nad ich sily. "V základnej časti sme doma nezvládli veľa zápasov a aj to nás stálo lepšie umiestnenie v tabuľke. Vonku sme hrali dobrý hokej. Často sme nezvládali konce zápasov a to sme preniesli aj do play off. Naše ciele boli najvyššie, takže je jasné, že teraz sme smutní," poznamenal Janus.