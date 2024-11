Spišiaci zdolali Slovan a ukončili sériu prehier, Žilina dobyla Poprad

TEL-21. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 5:4 pp a sn (1:2, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 10. Rapáč (Danielčák, Žiak), 31. Kestner (Andrusiak, Žiak), 48. Hannoun (Andrusiak, Drábek), 53. MacKinnon (Myklucha), rozh. nájazd Hannoun – 5. Bačik (Takáč), 19. Lukošik (Puliš, Minárik), 37. Takáč (Kubka, Peterek), 52. Hoelscher (Pecararo, Bačik). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - Hajnik, Stanzel, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Maier 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2391 divákov.







Spišská Nová Ves: Mitens – Romaňák, Ališauskas, Groch, MacKinnon, Žiak, Valach, Barcík – Kestner, Ford, Rapáč – Majdan, Hannoun, Andrusiak – T. Danielčák, Drábek, Vandas – Džugan, Myklucha, Števuliak



Slovan Bratislava: Kiviaho – Ahnelöv, Bačik, Brincko, Kubka, Maier, Královič – Ortega, Hoelscher, Pecararo – Pánik, Peterek, Takáč – Lukošik, Puliš, Minárik – Dudáš, Bjalončík, Štetka

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 14. Marcinek (D. Stránský, Halbert) – 2. Josling (Cardwell, Green), 34. Josling (Green, Cardwell), 40. Tomík, 51. Krajč (Leskinen, Ahl). Rozhodcovia: Klejna, Kocúr – Orolin, Pribula, vylúčení: 6:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1403 divákov.



Zvolen: Kantor – D. Stránský, Halbert, Bindulis, Kirichenko, Robertson, Beňo, Sládok – Hecl, Olson, Kudrna – Zuzin, Estephan, Bondra – Macek, Fekiač, Marcinek – Mišiak, Senčák, Lunter



Trenčín: Grigals – Cardwell, Starosta, Hatala, Schmiemann, Hlaváč, Laurenčík, Macejko – Josling, Green, Krajčovič – Ahl, Krajč, Leskinen – A. Stránský, Bortňák, Hudec – Bezúch, Mráz, Tomík



HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)



Góly: 22. Berčík (Nemec), 37. Pobežal (Buček, Cotton), 43. Pobežal (Stacha, Lisý), 49. Stacha (Gill, Bajtek), 59. Camara – 25. Rönni (Fominych, Michnáč), 35. Rönni (Slováček, Krastenbergs), 58. Drgoň (Svitana). Rozhodcovia: Goga, Crman – Hercog, Frimmel, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2754 divákov



Nitra: Aittokallio – Lisý, Mezei, Cotton, Stacha, Vitaloš, Auk, Hain, Bača – Bajtek, Gill, Buček – Camara, Bubela, Jackson – Lacka, Pobežal, Bačo – Berčík, Chrenko, Nemec



Michalovce: Glosár – Drgoň, Meliško, Bodák, Slováček, Marcinko, Brejčák, Kizák, Kulda – Solenský, Johnson, Krastenbergs – Fominych, Rönni, Michnáč – Svitana, Gabriel, Kabáč – Matta, Fedor, Pišoja

HK Poprad – Vlci Žilina 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)



Góly: 25. Broadhurst (Thomas, Calof), 38. Calof (Cracknell, Bourque), 46. Cracknell (Šiška, Sluka) – 17. Fejes (Gachulinec), 33. Varga (Galamboš, Malina), 42. Dej (Lukosevicius), 48 Lukosevicius (Jones), 51. Walega (Tourigny, Fejes). Rozhodcovia: Výleta, Novák – Tvrdoň, Tichý, vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1865 divákov.







Poprad: Vay – Brejčák, Kotvan, Thomas, Bourque, Fereta, Sluka, Čajkovič – Calof, Cracknell, Nauš – Murphy, Šiška, Broadhurst – Šotek, Suchý, Giľák – Murin, Török, Kundrik – Mlynarovič



Žilina: Košarišťan – Djakov, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Malina – Lukosevicius, Jones, Baláž – Kolenič, Walega, Fejes – Varga, Galamboš, Koyš – Mucha, Dej, Beták

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 pp a sn (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 9. Gerlach (Quince, Ullman), 58. Quince (Gerlach, Chmielewski) – 2. Voyer (Boucher, Kukuča), 56. Kukuča (Boucher, Michalčin), rozh. nájazd Petriska. Rozhodcovia: Jobbágy, Orolin - Vyšný, Kacej, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1011 divákov.







Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick – Lalík, Foote, Hraško, Ullman, Jendroľ, Mezovský, Štrbáň, Vojtech – Tkáč, Quince, Gerlach – Chmielewski, Egle, Sukeľ – Žilka, Uhrík, Žitný – Šandor, Vankúš, Nespala



Banská Bystrica: Rabčan – Česánek, Michalčin, Chicoine, Scarlett, Kozák, Žabka, Bučko – Kukuča, Boucher, Voyer – Faith, Wedman, Adams – Výhonský, Petriska, Šoltés – Matoušek, Valigura, Tomka



tabuľka:



1. Košice 21 12 3 3 3 72:43 45



2. Spišská Nová Ves 21 11 3 2 5 71:58 41



3. Nitra 21 10 3 3 5 79:65 39



4. B. Bystrica 20 9 5 1 5 64:54 38



5. Michalovce 21 9 2 2 8 65:57 33



6. Poprad 21 10 0 2 9 68:62 32



7. Slovan 21 8 3 2 8 63:67 32



8. Žilina 19 7 3 1 8 56:57 28



9. Zvolen 21 6 1 4 10 59:63 24



10. Trenčín 20 8 0 0 12 55:69 24



11. Lipt. Mikuláš 21 5 2 4 10 55:66 23



12. Nové Zámky 21 4 0 1 16 42:88 13



Spišská Nová Ves 22. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v piatkovom domácom zápase 21. kola Slovan Bratislava 5:4 po nájazdoch a ukončili tak sériu piatich prehier.Slovan naopak ukončil sériu troch víťazstiev, ale bodoval vo štvrtom zápase za sebou. Na ľade Spišiakov viedli hostia štyrikrát, ale domáci vždy dokázali vyrovnať. Rozhodujúci nájazd premenil Dante Hannoun.Hokejisti Zvolena prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich, keď na vlastnom ľade podľahli Trenčínu 1:4. Hostia zvíťazili v piatom zápase z predcházajúcich šiestich stretnutí, zostali na 10. mieste, ale bodovo sa dotiahli na svojho piatkového súpera.Tím spod Pustého hradu už nastúpil s novou kanadskou posilou Giorgiom Estephanom na pozícii centra, ktorý prišiel z Hradca Králové, chýbal zranený kapitán Marek Viedenský. Dukla zaradila do súpisky navrátilca Adama Stránskeho, ktorý si tak zahral proti bratovi Davidovi v drese súpera.Do vedenia išli hostia v osemdesiatej sekunde v presilovke Seanom Joslingom, keď tečovaný puk skončil za Pavela Kantorom. A keďže ďalšie šance nevyužili, domáci trestali po strele D. Stránskeho tečom Patrika Marcineka. V strednom dejstve znovu Josling využil početnú výhodu už bez teču z kruhu a tesne pred prestávkou skóroval z kruhu prvým extraligovým gólom v kariére iba 16-ročný Tobias Tomík – 1:3. V tretej tretine poistil vedenie spred bránky Samuel Krajč.Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad HK Dukla Ingema Michalovce 5:3. Výrazný podiel na triumfe "corgoňov" mal dvojgólový 18-ročný útočník Tomáš Pobežal. Nitrania majú na konte 39 bodov a sú na 3. mieste tabuľky, Michalovčanom patrí s 33 bodmi piata pozícia.Príliš nezáživné úvodné dejstvo góly neprinieslo. V prostrednej časti boli aktívnejší domáci a do vedenia ich poslal v 22. minúte sedemnásťročný útočník Ivan Berčík, ktorý svoj debut v najvyššej slovenskej súťaži okorenil premiérovým gólom. Strelecky sa za Nitru presadil v druhej tretine aj Pobežal, za hostí dvakrát skóroval Toppi Rönni. Domáci si išli za víťazstvom, ktoré zariadili góly Pobežala a Marka Stachu. Kontaktný gól Adama Drgoňa hosťom na predĺženie nestačil a plný bodový zisk Nitry potvrdil do prázdnej bránky Anthony Camara.Hokejisti Žiliny zvíťazili na ľade Popradu 5:3. Hostia triumfovali v piatom stretnutí za sebou, no zostali na 8. mieste v tabuľke. "Kamzíci" nenadviazali na víťazstvo z Trenčína, ale stále im patrí 6. priečka.Vlci viedli vďaka gólom Huntera Fejesa, Róberta Vargu a Rastislava Deja v zápase 1:0, 2:1 i 3:2. Domáci však vždy dokázali odpovedali. Za "kamzíkov" skórovali legionári Terry Broadhurst, Andrew Calof a Adam Cracknell. Rozhodujúci moment prišiel v 48. minúte, keď Jarid Lukosevicius poslal štvrtýkrát hostí do vedenia. Ten ešte v presilovej hre navýšil Kamil Walega a Žilina tak uspela aj v druhom vzájomnom zápase v tejto sezóne proti Popradu.Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili na ľade Liptovského Mikuláša 3:2 po nájazdoch. Pre Liptákov to je tretia prehra za sebou.