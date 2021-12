Spišiaci získali amerického útočníka Rautera, majú už 8 legionárov

Spišská Nová Ves 22. decembra (TASR) - Americký hokejový útočník Alex Rauter sa stal hráčom Spišskej Novej Vsi. Po príchode 27-ročného Rautera je na súpiske nováčika Tipos extraligy už 8 hráčov s iným než slovenským občianstvom, pričom do zápasu môže zasiahnuť maximálne 7 legionárov.



Najnovšia akvizícia Spišiakov prišla z druhej najvyššej švédskej súťaže. "Hľadali sme defenzívneho silového útočníka, ktorý by nám pomohol na buly a v oslabeniach," uviedol generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč na klubových sociálnych sieťach.



Rauter začal sezónu 2021/2022 v klube Kristianstads IK, za ktorý odohral 20 zápasov s bilanciou 1 gól, 4 trestné minúty a 1 plusový bod. "Naša priorita bol slovenský hráč, ktorého sa nám, žiaľ, nepodarilo získať z iných tímov a trh nikoho v požadovanej kvalite neponúkal. Preto sme sa rozhodli pre Alexa, ktorý sa síce vo Švédsku bodovo trápil, ale typologicky je to hráč, ktorý nám chýbal a verím, že pomôže dostať našu hru na vyššiu úroveň," poznamenal Rapáč.