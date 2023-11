Spišiaci získali obrancu Vaverčáka a útočníka Zölda

Spišská Nová Ves 27. novembra (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HK Spišská Nová Ves oznámilo príchod dvoch nových hráčov. Do kádra momentálne druhého tímu tabuľky zamierili obranca Patrik Vaverčák a útočník Žigmund Zöld.



"Naša dlhodobá vízia je postupne omladzovať káder a prinášať mladých talentovaných Slovákov do nášho klubu. Patrik je výborný korčuliar, ktorý nás zaujal svojou šikovnosťou i pohybom. Veríme, že postupom času môže z neho vyrásť typologicky podobný obranca ako Adam Žiak. O Žigmunda sme mali záujem už vlani, keď odchádzal z Kanady. Je to dobre stavaný stredný útočník, s dobrým pohybom a veľkým potenciálom do budúcna," uviedol na sociálnych sieťach generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Sedemnásťročný Vaverčák je rodákom zo Spišskej Belej a hokejovo vyrastal v Poprade. Okrem Litvínova pôsobil v minulej sezóne vo švédskom tíme Bodens IF J18 a J20. So Spišskou Novou Vsou sa dohodol na dvojročnej zmluve.



O rok starší Zöld v sezóne 2022/23 po konci za veľkou mlákou odohral 11 zápasov za prvoligové Levice a dve stretnutia okúsil v drese extraligovej Nitry. S vedením Spišiakov uzavrel ročný kontrakt.