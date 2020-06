Spišiaci získali skúseného pivota Baťku

Spišská Nová Ves 21. júna (TASR) - Účastník Slovenskej basketbalovej ligy BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získal z Interu Bratislava bývalého reprezentačného pivota Michala Baťku.



Tridsaťdvaročný center sa vrátil na Spiš po siedmich rokoch, už s vizitkou skúseného hráča a jedného z najlepších Slovákov v priestore pod košom. "Základom všetkého bola priateľská, ba priam až rodinná komunikácia medzi mnou, športovým manažérom Mišom Búzom, predsedom klubu Rasťom Javorským a trénerom Teom Hojčom. Doma následne zasadla rodinná rada a po zvážení všetkých pre a proti som sa rozhodol, že sa po rokoch vraciam do Spišskej Novej Vsi. Určite nechcem skončiť sezónu v apríli. Na Spiši sa črtá zaujímavý tím, našou ambíciou musí byť play-off a určite všetci zabojujeme o to, aby sme prešli cez prvé kolo a hrali o medaily. Tam sa už môže stať čokoľvek, podstatné je, aby sme boli všetci zdraví a bavili basketbalom fanúšikov a seba samých. Ak to dokážeme, verím že budeme úspešní," uviedol Baťka pre oficiálnu stránku klubu.



Nový pivot Spišskej Novej Vsi získal v predchádzajúcich sezónach mnoho úspechov, do svojej zbierky pridal dva majstrovské tituly (2014, 2019), jedno striebro (2015) a tri bronzy (2016, 2017, 2018). Okrem toho v roku 2017 zdvihol s Interom Bratislava nad hlavu trofej pre víťaza Slovenského pohára. Baťka odchádza z Pasienkov po trojročnom pôsobení. "Michal je hráč, ktorého veľmi rešpektujem. Nášmu klubu prináša 'tvrdosť' a skúsenosti. Som si istý, že s Čekovským budú hrať dobrý basketbal, vzájomne sa budú na palubovke dopĺňať a vytvoria silné duo pod košom. Napriek tomu veríme, že špeciálne v týchto časoch, je z rôznych dôvodov viac než dôležité mať silný základ lokálnych hráčov. Po prvé, poznáme ich silné a slabé stránky, rovnako ich charakter, takže riskujeme menej než s novými hráčmi v lige. Ďalšia vec je, že dúfame, že naši fanúšikovia sa jednoduchšie a lepšie stotožnia s domácimi hráčmi a deti v nich budú vidieť vzor. Samozrejme, dúfame, že týmto krokom robíme správnu vec, a že nás Slováci nesklamú. Čas ukáže, či robíme dobre alebo nie," vysvetlil tréner "Novovešťanov" Teo Hojč.