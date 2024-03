Spišiaci zlomili B.Bystricu v prvom štvrťfinále v predĺžení

štvrťfinále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves – HC '05 Banská Bystrica 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 6. Rapáč (Merežko, Archambault), 26. Nellis (Archambault, Ališauskas), 63. Burgess (Majdan, Nellis) – 29. Turnbull (Macek, Vela), 45. Macek (Vela). Rozhodovali: Crman, Novák – Kacej, Hercog, vylúčení: 8:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2685 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Romaňák, Merežko, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch – Burgess, Nellis, Archambault – Bakoš, Kerbashian, Drábek – Rapáč, Bortňák, Majdan – Vandas, Myklucha, Džugan

Banská Bystrica: Krošelj (od 13. do 14. Rabčan) – Luža, Bačik, Nielsen, Hora, D. Stránský, Ďatelinka – Turnbull, Vela, Macek – Výhonský, Bíreš, Matoušek – Petriska, Langkow, Faith – Žabka, Pavúk, Štrauch

/stav série: 1:0/

Spišská Nová Ves 18. marca (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves triumfovali v prvom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy nad HC '05 Banská Bystrica 3:2 po predĺžení. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe už v utorok 19. marca opäť v Spišskej Novej Vsi.Domácim vyšiel lepšie úvod, boli aktívnejší a v 6. minúte dostali presilovú hru. Už po 14 ju využili, keď strelu Merežka tečoval kapitán Rapáč. Spišiaci mohli do prestávky zvýšiť vedenie, ale svoje šance nedokázali využiť. V 26. minúte sa však dostal s pukom medzi kruhy a strelou švihom upravil na 2:0. Bystrica však v polovici duelu znížila, Turnbull zaskočil Melicherčíka. Hostia sa krátko na to tešili z vyrovnania, no pre Horovu hru vysokou hokejkou presný zásah neplatil. Mužstvo Raima Helminena však už v 45. minúte vyrovnalo, Velov pokus Melicherčík len vyrazil a Macek zakončil do odkrytej bránky. V tretej minúte predĺženia rozhodol Burgess o triumfe Spišskej Novej Vsi.