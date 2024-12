Spišiaci zvíťazili v šlágri 31. kola v Košiciach 5:4 pp

TEL, 31. kolo:



HC Košice - HK Spišská Nová Ves 4:5 pp (0:3, 0:1, 3:0 - 0:1)



Góly: 41. Archambault (Pollock), 53. T. Mikúš (Teves, Archambault), 58. Martel (Gildon, Jääskeläinen), 58. Petráš (Rosandič, Martel) - 6. Meireles (Kestner, Hannoun), 7. MacKinnon (Ford, Rapáč), 11. Meireles (Kestner), 21. Kestner (Hannoun), 62. Meireles (Žiak). Rozhodcovia: Snášel, Rojík - Kacej, M. Orolin, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 6542 divákov



Košice: Janus (11. Jurčák) - Parlett, Teves, Šedivý, Gildon, Ferenc, Rosandič, Bartoš - Mikúš, Martel, Petráš - Jääskeläinen, Pollock, Archambault - Lamper, Kohút, Repčík - Rogoň, Šimun, Zigo

Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch - Rapáč, Ford, Majdan - Hannoun, Mireles, Kestner - Danielčák, Drábek, Števuliak - Vandas, Myklucha, Džugan - Karaffa



Košice 26. decembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili na ľade HC Košice 5:4 po predĺžení v šlágri 31. kola Tipos extraligy. Dosiahli tým siedme víťazstvo po sebe, po ktorom stiahli manko na svojho štvrtkového súpera na čele tabuľky na štyri body. Hrdinom Spišiakov sa stal útočník Gregory Meireles, ktorý víťazným gólom dokonal hetrik.Spišiaci zvíťazili vo všetkých siedmich zápasoch pod vedením trénera Vladimíra Záborského, ktorý nahradil Jasona O´Learyho. Hostia položili základ triumfu v prvej tretine, keď si do 11. minúty vypracovali náskok 3:0. Ten v druhej časti navýšili o jeden gól, no "oceliari" v záverečnej tretine zdramatizovali duel. Góly Archambaulta a Mikúša vrátili Košičanov do zápasu a na presný zásah Martela počas hry bez brankára nadviazal o 13 sekúnd Petráš - 4:4. Spišiaci však odišli spokojnejší, keď v 62. minúte Meireles zužitkoval prihrávku pred bránku.