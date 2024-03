Spišiaci zvládli tretie štvrťfinále v Banskej Bystrici

štvrťfinále play off Tipos extraligy – tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HC '05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 3:4 po predĺžení (0:2, 1:1, 2:0 – 0:1)



Góly: 28. R. Faith (Vela, Hora), 42. Hora (M. Wilkins, Vela), 59. Turnbull (Hora, M. Wilkins) – 9. Myklucha (Bakoš), 11. Bakoš (Majdan), 37. Kerbashian (Džugan, Merežko), 75. Nellis (Vandas) . Rozhodovali: Snášel ml., Žák – M. Orolin, Kacej, vylúčenia: 4:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2693 divákov



Banská Bystrica: Krošelj – Luža, Bačik, Nielsen, Hora, D. Stránský, Ďatelinka, Žabka – Turnbull, Vela, M. Wilkins – Výhonský, Bíreš, Matoušek – Petriska, Langkow, R. Faith – Macek, A. Stránsky, Štrauch

Spišská Nová Ves: Melicherčík – Romaňák, Merežko, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch – Burgess, Nellis, Archambault – Bakoš, Kerbashian, Drábek – Rapáč, Bortňák, Majdan – Vandas, Myklucha, Džugan

/stav série: 0:3/

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves sú blízko k účasti v semifinále play off Tipos extraligy. V piatok uspeli aj v treťom stretnutí štvrťfinálovej série, keď na ľade HC '05 Banská Bystrica vyhrali 4:3 po predĺžení. V sérii na štyri víťazné zápasy vedú 3:0 a už v sobotu môžu spečatiť postup medzi elitné kvarteto. Hrať sa bude opäť v Banskej Bystrici (18.00 h).Prvá tretina vyšla lepšie Spišiakom. Do vedenia išli v deviatej minúte zásluhou Mykluchu, ktorý zakončil spoza protihráča pomedzi jeho nohy a tečovaný puk skončil za Krošeljom. O dve minúty neskôr ho pokoril z kruhu bez prípravy Bakoš. V strednom dejstve domáci znížili v presilovke z dorážky Faithom, lenže hosťom prinavrátil dvojgólové vedenie voľný Kerbashian z medzikružia presnou strelou k žrdi. Na začiatku tretej tretiny Bystričania znížili znovu z presilovky, od modrej sa presadil Hora. Hráči Sp. N. Vsi potom nevyužili tri vyložené šance a pykali za to 72 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Ujala sa strela Velu z kruhu a nasledovalo predĺženie. V ňom sa tešili Spišiaci po strele Nellisa, ktorého ideálne našiel Vandas.