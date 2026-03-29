Nedela 29. marec 2026Meniny má Miroslav
Spišiačky uspeli v druhom dueli a vyrovnali stav finálovej série

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

ŠK 98 Pruské – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Autor TASR
Pruské 29. marca (TASR) - Stav finálovej série florbalovej Hyundai Extraligy žien je po dvoch zápasoch nerozhodný 1:1. Po sobotňajšej prehre 2:6 zdolala Spišská Nová Ves v druhom stretnutí domáce Pruské 4:1.



druhý finálový zápas Hyundai extraligy žien:

Góly: 50. Pintérová (Šponiarová) – 3. Talpašová (Cupráková), 39. V. Grossová (Marcinková), 44. K. Grossová (Buková), 57. Talpašová (Cupráková)

/stav série: 1:1/
