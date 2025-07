Spišiakov posilnil útočník Salinitri, Rapáč: „Veľmi kvalitný strelec“

Spišská Nová Ves 11. júla (TASR) - Novou posilou hokejistov HK Spišská Nová Ves sa stal kanadský útočník s talianskym pasom Anthony Salinitri. Dvadsaťsedemročný krídelník prichádza do tímu účastníka Tipsport ligy z talianskeho Bolzana, v ktorého drese si zahral v nadnárodnej ICE Hockey League.



Salinitriho draftoval v roku 2016 z celkového 172. miesta klub Philadelphia Flyers, ale do NHL sa neprebojoval. Od roku 2021 pôsobil v Taliansku, s výnimkou sezóny 2023/24, keď nastupoval aj za rakúsky Graz a nórsky Stavanger. V minulom ročníku patril medzi ofenzívnych lídrov Bolzana, v 47 zápasoch základnej časti IceHL nazbieral 35 bodov (17+18) a v 11 dueloch play off pridal štyri góly a asistenciu. Na medzištátnej úrovni reprezentuje od sezóny 2022/23 Taliansko.



„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť na zmluve s Anthonym pre budúcu sezónu. Ide o výborne korčuľujúce krídlo s kreatívnym riešením brejkových situácií. Preto sa hodí do nášho systému, resp. herného prejavu. Je to veľmi kvalitný strelec, čo potvrdzuje každú sezónu v Európe. Vlani sa stal so 17 gólmi najlepším strelcom Bolzana, ktoré dlhodobo patrí k špičke rakúskej ICE Hockey League. Výborné referencie sme získali aj od našich bývalých hráčov Connora Forda a Dante Hannouna. Počítame s ním do presilových hier, kde by mal plniť rolu zakončovateľa. Veríme, že bude prínos pre náš tím a prinesie body a najmä góly, ktoré od neho očakávame,“ uviedol pre facebookovú stránku „rysov“ generálny manažér klubu Richard Rapáč.