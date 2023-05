Spišská N. Ves angažovala obrancu Merežka, Bortňák predĺžil zmluvu

Spišská Nová Ves 13. mája (TASR) - Do kádra hokejistov HK GROTTO Spišská Nová Ves pribudol ukrajinský reprezentačný obranca Igor Merežko. Klub informoval aj o pokračovaní spolupráce so slovenským centrom Daliborom Bortňákom.



Podľa generálneho manažéra Spišiakov Richarda Rapáča mal klub o 25-ročného Merežka dlhodobý záujem. "Je to prototyp moderného ofenzívneho obrancu a sme radi, že sa nám jeho podpis konečne podaril. Je to dobre stavaný pravák s výborným pohybom a zároveň aj strelou bez prípravy. Verím, že sa stane rozdielovým hráčom v presilových hrách nášho mužstva. Dostali sme na neho viacero dobrých referencií, napríklad aj od nášho bývalého hráča Otta Nieminena. Som presvedčený, že aj charakterovo zapadne do kabíny. Prajem mu veľa zdravia a čo najviac víťazných zápasov v našom drese," poznamenal Rapáč. Merežko odohral sezónu 2022/2023 v dánskom klube Odense Bulldogs, za ktorý odohral 54 zápasov a s bilanciou 15 gólov a 31 asistencií bol druhý najproduktívnejší obranca dánskej ligy. V minulosti absolvoval štyri sezóny v zámorskej juniorskej súťaži WHL. Ukrajinu viedol v pozícii kapitána na nedávnom turnaji A-skupiny I. divízie.



Útočník Dalibor Bortňák odohral v drese Spišiakov v základnej časti sezóny 2022/2023 41 zápasov, v ktorých mal bilanciu 5 gólov a 3 asistencie. V 14 stretnutiach play off pridal 5 bodov za 1 gól a 4 asistencie.