Spišská N. Ves zdolala B. Bystricu. Vyrovnala tak stav série na 3:3

Tipos extraliga - štvrťfinále play off, šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK GROTTO Spišská Nová Ves – HC '05 Banská Bystrica 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Góly: 4. Majdan (LaPorte, Vartovník), 49. Majdan (Kerbashian), 57. Ulander, 59. Ulander (Kerbashian) – 6. Bačik (Gašpar, Luža), 60. Gabor (Holenda). Rozhodovali: Stano, Štefik – Gegáň, Šoltés, vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4652 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Valach, Malina, Ouellet-Beaudry, Ulander, Ališauskas, Žiak, Groch – Rapáč, Bortňák, Majdan – Réway, Kerbashian, Verbeek – LaPorte, Vartovník, Vandas – Giľák, Myklucha, Džugan



Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačik, Cormier, Ryczek, Ďatelinka, Holenda – Šoltés, Kontos, Watling – Gašpar, Tamáši, Výhonský – Urbánek, Bíreš, Sukeľ – Jendek, Gabor, Kabáč

/stav série: 3:3/

Spišská Nová Ves 25. marca (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi triumfovali v šiestom štvrťfinálovom zápase play off Tipos extraligy na domácom ľade nad Banskou Bystricou 4:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá vyrovnali stav na 3:3. Rozhodujúci siedmy duel je na programe v pondelok o 18.00 h v Banskej Bystrici.Spišiaci boli v úvode aktívnejší a v 4. minúte otvorili skóre stretnutia. Presilovú hru využil Juraj Majdan, ktorý tečoval pred bránkou prihrávku od Nolana LaPorteho. Hostia však za krátko vyrovnali na 1:1, Patrik Bačik strelou od modrej čiary prekonal brankára Marcela Melicherčíka. Druhá tretina priniesla niekoľko šancí na oboch stranách, ale nikto sa nedokázal presadiť. Domáci sa v tretej tretine opäť dostali do vedenia, keď Majdan po prihrávke od Kalea Kerbashiana strelil svoj druhý gól v zápase. V závere Elias Ulander dvoma presnými zásahmi do prázdnej bránky upravil na 4:1, Bystrica dokázala 30 sekúnd pred koncom už len znížiť na 2:4 po góle Gilberta Gabora.Spišiaci tak neprehrali druhý zápas v sérii za sebou a stále majú šancu v tejto sezóne postúpiť do semifinále. Banská Bystrica má však v záverečnom stretnutí série výhodu domáceho prostredia, keďže skončila štvrtá po základnej časti. "uviedol kouč hostí Doug Shedden." povedal tréner domácich Vlastimil Wojnar.Bystrica bude chcieť potvrdiť pravidlo, že v tejto sérii tím ešte neprehral dva zápasy za sebou. "," konštatoval útočník hostí Michal Kabáč.