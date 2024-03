Spišská narazí vo štvrťfinále na Bystricu, Košice v derby so Slovanom

program kvalifikácie o postup do štvrťfinále play off:



Zvolen (7.) - Liptovský Mikuláš (10.) (11., 12., 14. príp. 15. a 17. marca)



Nitra (8.) - Trenčín (9.) (11., 12., 14. príp. 15. a 17. marca)





program štvrťfinále play off:



Spišská Nová Ves (3) - Banská Bystrica (6.) (18., 19., 22., 23., príp. 26., 28., 30. marca)



Košice (4.) - Slovan Bratislava (5.) (18., 19., 22., 23., príp. 26., 28., 30. marca)



Poprad (1) - horšie umiestnený z kvalifikácie (20., 21., 24., 25. príp. 27., 29., 31. marca)



Michalovce (2.) - lepšie umiestnený z kvalifikácie (20., 21., 24., 25. príp. 27., 29., 31. marca)





program semifinále play off:



1. - 4. (3., 4., 7., 8. príp. 11., 13., 15. apríla)



2. - 3. (5., 6., 9., 10. príp. 12., 14., 16. apríla)





program finále play off:



1. - 2. (19., 20., 23., 24. príp. 26., 28., 30. apríla)

Bratislava 8. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad vstúpia do štvrťfinále play off Tipos extraligy z pozície víťaza základnej časti. Rovnako ako Dukla Michalovce, ktorá obsadila 2. miesto, nastúpia proti tímu, ktorý uspeje v kvalifikácii play off. Do nej sa dostali Zvolen, Nitra, Trenčín a Liptovský Mikuláš. Už isté štvrťfinálové dvojice sú Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a Košice - Slovan.Kvalifikácia štvrťfinále play off sa začne úvodnými zápasmi v pondelok 11. marca. Siedmy tím po základnej časti Zvolen narazí na desiaty Liptovský Mikuláš a ôsma Nitra sa stretne s deviatym Trenčínom. Hrať sa bude rovnako ako v minulých ročníkoch na tri víťazné zápasy.Štvrťfinále odštartuje v pondelok 18. marca, hrať sa bude na štyri víťazstvá. Poprad ako víťaz základnej časti nastúpi proti tomu tímu z víťaznej dvojice z kvalifikácie, ktorý sa po základnej časti umiestnil nižšie.