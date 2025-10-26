< sekcia Šport
Spišská Nová Ves a Kysucké Nové Mesto sa na čele odpútali od Pruského
Pruské zvíťazilo v Partizánskom až po nájazdoch a na čelo tabuľky tak stráca na tretej priečke bod.

Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Florbalistky Kysuckého Nového Mesta zvíťazili vo víkendovom 6. kole Hyundai extraligy nad Nemšovou 15:8. Naďalej sa tak držia na čele tabuľky s 15 bodmi. Krok s nimi stále držia hráčky Spišskej Novej Vsi, ktoré si poradili s tímom Snipers Bratislava 7:4. Pruské zvíťazilo v Partizánskom až po nájazdoch a na čelo tabuľky tak stráca na tretej priečke bod.
Hyundai extraliga žien - 6. kolo:
Sobota 25. októbra:
ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves - Snipers Bratislava 7:4 (3:1, 3:0, 1:3)
Góly: 2. Bajtošová (Stanková), 10. Talpašová (Grossová), 11. Talpašová, 22. Dundová (vlastný), 28. Talpašová, 34. Galčíková (Veronika), 60. Hrabovská (Bajtošová) - 16. Thuringerová (Bučičová), 42. Randová (Hambálková), 42. Dundová (Randová), 55. Hergottová (Vargová)
FTC Bojkun Trucks Fiľakovo - ŠK Florbal Modra 8:7 (2:2, 4:1, 2:4)
Góly: 14. Ridzoňová (Hlávková), 14. Mikulová (Uhrinová), 26. Kadlecová (Mikulová), 27. Gombásová (Viktória), 33. Gombásová Csenge (Kovácsová Tamara Eszter), 40. Uhrinová, 45. Kallaiová (Gombásová), 55. Mikulová (Hlávková) - 6. Kušnierová (Sucháňová), 19. Patáková (Kušnierová), 35. Kujanová (Lezová), 48. Sucháňová (Tabaková), 51. Čavojská (Kľúčiková), 51. Vršková (Holekšiová), 55. Patáková (Vršková)
FBK Harvard Partizánske - ŠK 98 Pruské 5:6 pp a sn (0:1, 3:2, 2:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 30. Dobošová (Petríková), 37. Szocsová (Túčeková), 40. Dobošová (Gabrielová), 41. Dobošová (Veronika), 47. Petríková (Gabrielová) - 13. Pánová (Trošková), 24. Trošková (Jurenková), 39. Kopčeková (Šponiarová), 50. Púčeková (Levčíková), 56. Šponiarová, 65. Kopčeková
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - NTS FK - ZŠ Nemšová 15:8 (4:3, 8:4, 3:1)
Góly: 6. Faktorová (Dúbravská), 7. Chúpeková (Šamajová), 11. Tvrdá (Chúpeková), 15. Chúpeková (Tvrdá), 24. Knotková, 25. Faktorová (Dúbravská), 27. Šamajová (Chúpeková), 30. Tvrdá, 33. Faktorová (Knotková), 33. Chúpeková (Šamajová), 34. Knotková, 35. Knotková (Mlíchová), 41. Dúbravská, 45. Chúpeková (Chúpeková), 49. Šamajová (Chúpeková) - 7. Vyletelková (Čelinská), 10. Vyletelková, 18, Kúlová (Kopčanová), 21. Vyletelková (Kulová), 23. Vyletelková (Kopčanová), 25. Kukučová, 36. Papierniková (Vyletelková), 50. Papierniková (Vyletelková)
Tabuľka po 5. kole:
1. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6 5 0 0 0 1 62:28 15
2. ŠK FbK Kométa Sp. Nová Ves 6 5 0 0 0 1 41:28 15
3. ŠK 98 Pruské 6 4 1 0 0 1 39:24 14
4. FBK Harvard Partizánske 6 3 0 0 1 2 31:32 10
5. FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 6 3 0 0 0 3 32:40 9
6. NTS FK – ZŠ Nemšová 6 2 0 0 0 4 44:52 6
7. Snipers Bratislava 6 1 0 0 0 5 22:39 3
8. ŠK Florbal Modra 6 0 0 0 0 6 24:52 0
