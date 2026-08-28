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Piatok 28. august 2026
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Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš uspeli v príprave

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

HC Prešov – HK 32 Liptovský Mikuláš 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v piatkovom prípravnom zápase poľský Krakov 3:1. V ďalšom dueli zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Prešovom 4:2.



HK Spišská Nová Ves – Cracovia Krakov 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Góly: 4. Martin, 17. Matej Paločko, 31. Frankovič – 58. Valtola



HC Prešov – HK 32 Liptovský Mikuláš 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Góly: 20. Jeri-Leon (Smith), 36. Archibald (Jeri-Leon) – 19. Coe (Zubák), 41. Acolatse (Chovan), 46. Vojtech (Chovan, Acolatse), 50. Gorgendiere (Uhrík, Sukeľ)
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