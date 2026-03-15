Spišská Nová Ves a Pruské vedú v semifinále 2:0 na zápasy
Kysučanky sa tak druhýkrát v play off dostali do situácie, keď prehrávajú 0:2 na zápasy.
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Florbalistky ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves a ŠK 98 Pruské vedú v semifinálových sériách v play off Hyundai Extraligy žien už 2:0 na zápasy. Spišská Nová Ves si v nedeľu poradila s Partizánskym 10:3 a doma nezaváhalo ani Pruské, ktoré taktiež získalo druhý bod v sérii po víťazstve 5:1 nad Kysuckým Novým Mestom. Kysučanky sa tak druhýkrát v play off dostali do situácie, keď prehrávajú 0:2 na zápasy.
Hyundai extraliga žien – 2. zápasy semifinále play off:
ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves – FBK Harvard Partizánske 10:3 (4:0, 5:2, 1:1)
Góly: 5. Grossová K. (Bajtošová), 6. Grossová K. (Talpašová), 10. Grossová V. (Grossová K.), 13. Talpašová (Marcinková), 22. Bajtošová (Tallová), 28. Hrabovská, 29. Cupráková (Marcinková), 29. Hrabovská, 34. Marcinková, 51. Točeková (Hrabovská) – 38. Dobošová (Jelenčiaková), 40. Túčeková (Mrázová), 49. Mrázová (Dobošová)
/stav série: 2:0/
ŠK 98 Pruské – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Góly: 30. Trošková (Hrehušová), 30. Levčíková (Kopčeková), 45. Kopčeková (Hajdúchová), 50. Hajdúchová, 60. Hajdúchová (Levčíková) – 54. Tvrdá (Mlíchová)
/stav série: 2:0/
